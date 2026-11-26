El gerente de Riesgo de Desastres de la comuna edilicia, Mario Casaretto, informó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) indicó que solicitará declarar en emergencia los 20 kilómetros de la Costa Verde debido a los riesgos que representan los oleajes anómalos que afectan el litoral.

Indicó que, para ello, la MLL viene culminando un informe técnico que será elevado a las instancias correspondientes, en base a la evaluación de las zonas comprometidas para sustentar la solicitud de declaratoria de emergencia.

Precisó que el documento será presentado en la sesión de concejo municipal en busca de aprobar esta medida y posteriormente remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), instancia que tiene a su cargo emitir la declaratoria correspondiente.

Acciones inmediatas

Desde la Costa Verde, en Miraflores, Casaretto informó que la MML restringió un carril vehicular del circuito de playas, en sentido de norte a sur, entre la bajada San Martín y la bajada Armendáriz, ante los daños causados por los oleajes anómalos en el borde costero.

“Se trata del carril derecho, ubicado junto al mar, por donde circulan los vehículos que se dirigen hacia Chorrillos. La medida se mantendrá mientras esté vigente la alerta de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, cuya fecha de vigencia comprende hasta el 29 de noviembre”, anotó Casaretto.

Indicó que también se instalaron separadores en las zonas próximas a la playa y se dispuso la presencia permanente de unidades operativas para vigilar y controlar la situación.

Los fuertes oleajes en la Costa Verde ocasionaron daños en veredas y muros de contención a la altura de Miraflores.

Asimismo, dijo que la Gerencia de Movilidad Urbana orientará a ciclistas y peatones para que utilicen rutas que no los expongan al peligro y protejan su integridad física.

Finalmente, recomendó a los ciudadanos mantenerse atentos a los comunicados de alerta emitidos por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra y evitar exponerse a situaciones de riesgo en las zonas próximas al mar.

Agregó que la comuna continuará monitoreando las condiciones del litoral y adoptando las medidas preventivas necesarias para proteger la vida de las personas.