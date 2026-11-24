La Municipalidad de Miraflores recomendó a los vecinos y visitantes no ingresar al mar ni acercarse al borde costero de la Costa Verde, debido a los oleajes anómalos que vienen afectando el litoral y ocasionando daños en la infraestructura pública, entre ellos postes de alumbrado y servicios de telecomunicaciones.

A través de un comunicado, la comuna informó que, a la altura de la playa Waikiki, se dispuso el cierre de un carril de la vía en sentido norte-sur, luego de que una evaluación técnica preliminar identificara un tramo de más de 50 metros del muro de contención comprometido. La medida busca evitar que el peso de los vehículos agrave la erosión del borde costero.

Asimismo, advirtió que no se descartan nuevos daños si persiste el oleaje, por lo que exhortó a los conductores a transitar con precaución y respetar la señalización instalada.

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La municipalidad también solicitó, una vez más, que se declare en emergencia la Costa Verde, debido a que se trata del segundo evento de magnitud en menos de un mes y a las reiteradas afectaciones registradas durante los últimos tres años.

Daños en la Costa Verde

Durante una inspección a la playa Waikiki, el municipio alertó daños en el muro de contención, veredas, postes de alumbrado público y cableado de fibra óptica. También se reportó la afectación de la infraestructura vial, lo que obligó a restringir la circulación vehicular en uno de sus tramos.

Al respecto, José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Miraflores, explicó que la comuna monitorea el comportamiento del mar desde las 3 de la tarde del lunes y que, como medida preventiva, restringió la circulación vehicular y cerró durante la noche los accesos a la Costa Verde. Precisó que la vía y su mantenimiento están a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Costa Verde: así amaneció circuito de playas tras oleajes anómalos (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

El funcionario recordó que hace tres semanas se perdió un carril en la playa La Pampilla, también por efecto de los oleajes, y advirtió que el tramo afectado en Waikiki podría representar una nueva pérdida de infraestructura vial.

Agregó que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) inició la instalación de una barrera dinámica para proteger la zona, aunque la recuperación de este sector tomará tiempo debido a su complejidad.

Oleajes podrían prolongarse

Por su parte, el contralmirante Jorge Vizcarra, director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, explicó que los oleajes anómalos han presentado variaciones en su dirección: inicialmente procedían del norte, luego del oeste y posteriormente del sur, lo que ha ocasionado impactos en diferentes playas del litoral.

Indicó que estos fenómenos se presentarían con intensidad moderada hasta el martes 24 de noviembre, con olas que pueden alcanzar el doble de su altura habitual.

Explicó que su impacto se ve incrementado por el aumento de la temperatura superficial del mar, que ha elevado el nivel medio del agua entre 60 y 70 centímetros en el norte y alrededor de 50 centímetros en el sur, así como por la fase de luna llena, que genera mayores amplitudes de las mareas.

Finalmente, Vizcarra recomendó a la población respetar las disposiciones de las capitanías de puerto y evitar las actividades acuáticas y recreativas cerca de la costa, incluso cuando aparentemente el mar se encuentre tranquilo.

Añadió que la Marina realizará una nueva evaluación de las condiciones del litoral y que existe la posibilidad de emitir otro aviso especial, por lo que los oleajes podrían prolongarse hasta el viernes 27 de noviembre.