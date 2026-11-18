Oleajes provenientes del hemisferio norte, los mismos que azotaron las costas de California, durante el último fin de semana, en Estados Unidos , se desplazarán hacia el litoral peruano y podrían generar olas de entre 2 y 3 metros o incluso mayores en algunos sectores, así lo advirtió el meteorólogo Abraham Levy.

Además, señaló que Tumbes y Piura comenzarán a recibir este fenómeno desde la tarde del miércoles 18 de noviembre, con mayor intensidad prevista para el jueves 19.

El especialista indicó que, aunque el impacto principal se concentrará en la costa norte, algunas playas del litoral central orientadas hacia el norte también podrían registrar efectos de menor intensidad.

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MARINA DE GUERRA ADVIERTE INTENSIFICACIÓN DEL OLEAJE

En paralelo, la Marina de Guerra del Perú advirtió sobre la intensificación progresiva del oleaje anómalo en el litoral nacional entre el 19 y el 25 de noviembre de 2026.

Según el Aviso Especial de Oleaje N.° 49-26, las condiciones del mar, caracterizadas por oleaje del noroeste y oeste, aumentarán de intensidad durante los próximos días.

A través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, la institución precisó que las condiciones anómalas persisten, de acuerdo con el monitoreo continuo del estado del mar y lo reportado previamente en el Aviso Especial N.° 48-26.

El fenómeno tendrá diferentes niveles de intensidad según la zona del litoral. En el norte y centro del país se prevé que el oleaje alcance fuerte intensidad, mientras que en el sur se mantendrá entre ligero y moderado.

🌊 Aviso Especial de Oleaje N.° 49-26 Del 19 al 22 de noviembre 📍 Norte: fuerte desde la noche del jueves 19 📍 Centro: fuerte desde la madrugada del viernes 20 📍 Sur: moderado desde la mañana del viernes 20 ⚠️ Mayor impacto en playas orientadas al noroeste. https://t.co/7Tn23XVNCx — Hidrografía Perú (@DHN_peru) November 17, 2026

¿QUÉ ZONAS SERÁN LAS MÁS AFECTADAS?

En el litoral norte, comprendido entre Tumbes y Salaverry, persistirá el oleaje ligero del noroeste y oeste. No obstante, aumentará a moderado desde la tarde del jueves 19 de noviembre y alcanzará fuerte intensidad durante la noche de ese mismo día. Se espera que disminuya a moderado en la tarde del sábado 21.

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry en Trujillo hasta San Juan de Marcona en Nazca, el oleaje ligero se incrementará a moderado desde la noche del jueves 19.

Además, se presentarán episodios de fuerte intensidad a partir de la madrugada del viernes 20. Las condiciones disminuirán a moderadas durante la tarde del sábado 21 de noviembre.

Por su parte, en el litoral sur, que comprende la zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje ligero aumentará a moderado desde la mañana del viernes 20. No obstante, se prevé que disminuya nuevamente a ligero a partir de la mañana del sábado 21.

La Marina de Guerra del Perú mantiene el monitoreo de las condiciones oceanográficas ante la evolución del fenómeno, cuyo periodo de vigencia se extiende hasta el miércoles 25 de noviembre.