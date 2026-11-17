El pasado 10 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que amplía los beneficios tributarios de la Ley 30498, que promueve donaciones de alimentos durante situaciones de emergencia por desastres naturales o peligro inminente, en un escenario marcado por el fenómeno El Niño. Su aplicación se extendería a empresas que presten donaciones de otros bienes y servicios.

La propuesta ha sido remitida al Senado para su eventual debate. De prosperar en la Cámara alta, se convertirá en ley —siempre y cuando no sea observada por el Ejecutivo—, y se propone su cambio de nombre a “Ley que promueve la donación de alimentos y la donación de bienes y servicios gratuitos en casos de declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente o por desastre, de origen natural”.

La actual Ley 30498 desde el 2016 promueve la donación de alimentos y donaciones tras desastres de la naturaleza, pero este marco legal extiende la entrega gratuita de bienes y prestación de servicios en favor de la población afectada o en riesgo.

Nuevos beneficios tributarios

Los gastos incurridos para prestar servicios gratuitos podrán deducirse para el Impuesto a la Renta, dentro del 10% previsto en la ley actual, siempre que se destinen para resguardar a las familias expuestas al peligro o afectadas por un desastre natural. Solo en este apartado se aplicaría desde el 1 de enero del 2027.

El texto detalla que la entrega gratuita de bienes por parte de las empresas no constituirá una venta gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que entraría en vigencia una vez publicada en El Peruano.

Para acceder a este plan, las donaciones y servicios tendrán que estar ligados a las acciones de protección, respuesta y rehabilitación en las zonas declaradas en emergencia por el Gobierno.

El predictamen establece un plazo de 90 días calendario para que el Ministerio de Economía adecúe el reglamento de la nueva Ley 30498.

Bienes y servicios que podrán ser donados

Según el documento que deberá verse en el Senado, son 79 las categorías de bienes y 17 tipos de servicios que podrían acogerse al tratamiento tributario especial durante emergencias naturales. Entre estos destacan:

Material médico; medicamentos para personas y animales; bloqueadores solares; vacunas; equipos médicos y afines; repelentes de insectos; equipos de protección personal.

Alimentos, bebidas no alcohólicas; prendas de vestir, calzado, toallas y carpas y bolsas para dormir, asi como artículos de plástico.

Silbatos; pilas y baterías; radios a transistores y a baterías; radios de comunicación HF, UHF y VHF; combustibles líquidos; generadores eléctricos; torres de iluminación.

Herramientas y maquinaria pesada; sacos de polietileno; puentes modulares

Camión hidrojet; volquetes y cisternas; vehículos para trasladar bienes de ayuda humanitaria, personal y equipo mecánico; drones (RPAS).

Insumos químicos para potabilización y desinfección

Semillas; productos fitosanitarios; bebederos portátiles; herramientas e implementos agrícolas y pecuarios.

La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados amplía la Ley 30498 e incorpora 79 categorías de bienes y 17 tipos de servicios que podrían acogerse a incentivos tributarios durante emergencias por desastres naturales. Foto: archivo EFE / Ernesto Arias

Mientras que en servicios, destacan: