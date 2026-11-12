A septiembre, las utilidades conjuntas aumentaron 16.6%, a S/ 12,446.9 millones, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Dicha expansión es menor a la registrada en los periodos anteriores, en un contexto en el que algunos indicadores de ingresos mejoran, pero también comienzan a evidenciarse mayores presiones sobre los gastos y las provisiones ante posibles incumplimientos en el pago de créditos.

A junio último, el incremento de las ganancias de la banca fue de 20% y un año antes, 43%.

La incertidumbre sobre la intensidad y el impacto que tendrá el fenómeno de El Niño lleva a las entidades financieras a adoptar una posición más cautelosa, tanto en la asignación de provisiones como en el otorgamiento de créditos, sostuvo Enrique Díaz, cofundador de la consultora MC&F e IFEL.

Estos recursos permitirían a los bancos enfrentar eventuales problemas en sus carteras de crédito y compensar un deterioro en la capacidad de pago de sus clientes, explicó. “Sobre todo es precaución, es previsión ante lo que va a ser el desenlace del fenómeno de El Niño”, añadió.

Gasto

El gasto por provisiones para créditos directos pasó de caer 13.1% interanual en el segundo trimestre a subir 10% en el tercero, precisó Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad Esan. Aunque en el acumulado a septiembre el gasto por provisiones aún baja, las entidades bancarias ahora retoman una política preventiva frente a riesgos de impago por la anomalía climática, expresó.

Asimismo, durante el tercer trimestre aumentaron los gastos por obligaciones con el público y los de carácter administrativo, principalmente en personal y servicios de terceros, dijo.

Créditos

En tanto, los ingresos por créditos directos avanzaron 8.56% a septiembre, frente al 4.38% de un año antes.

Las entidades prestamistas siguen con las operaciones de financiamiento, aunque están siendo más cuidadosas al decidir a qué actividades económicas y zonas geográficas dirigirlo, precisamente porque todavía no se conoce con claridad dónde se concentrarán los impactos de El Niño ni cuál será su magnitud, refirió Díaz.

A ello se suma un comportamiento más prudente de los propios usuarios, pues tampoco tienen certeza de que mantendrán sus ingresos habituales, manifestó.

Campaña

La campaña navideña podría sostener los ingresos por créditos y servicios de la banca. No obstante, su margen dependerá de cuánto les cueste a los bancos financiar ese crecimiento, señaló Díaz. En octubre, el BCR mantuvo su tasa de referencia en 4.25%, el mismo nivel de octubre del 2025.

Lizarzaburu advirtió que uno de los principales riesgos para el sector es un nuevo incremento de las provisiones. Al 30 de octubre, el ENFEN mantenía la alerta de El Niño costero y preveía lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central entre noviembre y enero.

Si las precipitaciones afectan los flujos de caja de hogares y empresas, las instituciones financieras más expuestas a esas zonas podrían enfrentar un mayor gasto por provisiones, estimó.

En la misma línea, Díaz recalcó que los primeros trimestres del 2027 estarán marcados por una mayor prudencia y por la necesidad de evaluar los efectos concretos del fenómeno climático.

Rentabilidad

Pese a la desaceleración de las utilidades, la rentabilidad del sector mejoró. El ROE, indicador que mide el retorno sobre el patrimonio, pasó de 18.7% a 20.2% entre septiembre del 2025 e igual mes del presente año.

Las entidades bancarias mantienen altos niveles de rentabilidad gracias a la diversificación de sus productos, sostuvo Edmundo Lizarzaburu.

A ello se suma el trabajo iniciado hace una década para modernizar la gestión de riesgos y fortalecer los comités especializados, cambios que permitieron más eficiencia en sus procesos, añadió.