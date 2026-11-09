Colectivo. El crowdfunding tiene un esquema participativo, en el que concurren varias personas cuyos excedentes sirven para financiar proyectos de vivienda, empresas y a emprendedores. (Foto: iStock)
Colectivo. El crowdfunding tiene un esquema participativo, en el que concurren varias personas cuyos excedentes sirven para financiar proyectos de vivienda, empresas y a emprendedores. (Foto: iStock)
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Zulema Ramirez Huancayo
Zulema Ramirez Huancayo

El crowdfunding nació como una alternativa para conectar, a través de una plataforma digital, a personas que necesitaban dinero para financiar sus proyectos con otras dispuestas a financiarlas. 

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