La historia del financiamiento participativo financiero en Perú se remonta al 2013, con el inicio de operaciones de Kapital Zocial, una de las primeras plataformas en apostar por ese modelo en el país.

Así lo refiere Javier Salinas, uno de los fundadores de la firma y hoy presidente de la Asociación Fintech. Por entonces, el ecosistema era incipiente: el financiamiento participativo era poco conocido, no existía un marco regulatorio y solo se habían sostenido algunas reuniones con la Conasev (actual SMV).

Además, los procesos no estaban automatizados, por lo que la evaluación, vinculación entre inversionistas y solicitantes, y gestión de las operaciones se realizaban principalmente de forma manual, detalla.

Prestatarios

En el 2015, Afluenta inició operaciones en el país como una plataforma de préstamos entre personas, con la propuesta de conectar directamente a quienes solicitaban crédito con inversionistas, sin intermediación bancaria. Buscaba ofrecer condiciones de financiamiento más accesibles para los prestatarios y una alternativa rentable para quienes aportaban su dinero.

Cuatro años después, apareció Inversiones.io, que también desarrolló un modelo de préstamos colectivos, orientado a canalizar recursos hacia proyectos empresariales y pequeñas empresas que necesitaban capital.

Sin embargo, estas plataformas avanzaron sin un reglamento específico para el financiamiento participativo financiero, precisa Salinas.

Regulación

El cambio regulatorio clave llegó en el 2020, con un Decreto de Urgencia que incorporó esta actividad en el marco legal peruano y encargó su regulación a la SMV. En mayo del 2021, en plena pandemia, el organismo supervisor aprobó el reglamento que estableció los requisitos para constituir y operar estas plataformas.

La norma contempló dos modalidades: préstamos y financiamiento mediante la emisión de valores representativos de capital o deuda. Las empresas que ya operaban bajo el modelo de préstamos pudieron acogerse a un proceso simplificado de adecuación para obtener su licencia. En abril del 2022, Afluenta recibió la autorización de funcionamiento y, un mes después, lo hizo Inversiones.io.

La regulación dio paso a una primera expansión del mercado. En agosto del 2023, Proyecto Crowd obtuvo autorización para operar bajo la modalidad de préstamos y, en septiembre de ese año, Bloom Crowdfunding recibió permiso para hacerlo mediante valores.

Nuevos proyectos, menos operadores

Sin embargo, obtener una autorización no garantizaba la continuidad del negocio. En febrero del 2025, Proyecto Crowd solicitó la cancelación de su licencia. Dos meses después, la SMV revocó la autorización de Afluenta por no haber financiado proyectos durante los 12 meses previos. Este año, Inversiones Neurona (antes Bloom) también salió del registro tras la cancelación de su autorización.

En paralelo, cambió el perfil de los proyectos financiados. Aunque las primeras plataformas buscaban canalizar recursos hacia préstamos personales, emprendimientos y pequeñas empresas, el sector adquirió una mayor presencia inmobiliaria, con operaciones vinculadas al desarrollo de viviendas y otros proyectos de construcción. Asimismo, la modalidad de valores abrió otra vía para captar recursos mediante instrumentos de capital o deuda.

A la fecha, el directorio de la SMV registra tres sociedades con autorización de funcionamiento: Inversiones.io, Prestópolis y Securite. No obstante, el Banco Central de Reserva señala que solo dos registran proyectos financiados. Securite, autorizada en junio último para operar bajo la modalidad de préstamos, anunció que se enfocaría en las micro, pequeñas y medianas empresas.