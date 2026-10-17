A través del factoring, los inversionistas pueden financiar operaciones comerciales de empresas. Foto composición Joel Vilcapoma - Gestión.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Invertir en facturas por cobrar es una alternativa para quienes buscan opciones distintas de los depósitos bancarios o la bolsa de valores.

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