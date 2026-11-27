La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó una demanda contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la prohibición a la reelección encubierta de alcaldes.
Vale acotar que López Aliaga, y decenas de candidatos cuyas organizaciones triunfaron en las elecciones municipales y que ocupaban el rol de primer regidor pese a haber sido alcaldes en el periodo anterior, no podrán estar en el cargo edil más alto por el candado del JNE.
La demanda de la MML ante el TC propone:
- Declarar la nulidad del punto resolutivo tercero de la Resolución N.° 4557-2026-JNE del JNE.
- Establecer la incompetencia del JNE para revisar de oficio las actas de proclamación de los Jurados Electorales Especiales (JEE).
- Ratificar la competencia de los Concejos Municipales para pronunciarse sobre vacancias y la posterior asunción de funciones por parte del primer regidor según la Ley Orgánica de Municipalidades.
- Dejar sin efecto la Resolución N.° 9164-2026-JEE-LICN/JNE que proclamó a una autoridad distinta al cargo en controversia
Es menester precisar que tras la renuncia de Luis Rubio Idrogo, se suscitaron discrepancias jurídicas y electorales respecto a si López Aliaga podía o no asumir la alcaldía metropolitana debido al impedimento de reelección inmediata..