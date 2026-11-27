La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó una demanda contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la prohibición a la reelección encubierta de alcaldes.

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Vale acotar que López Aliaga, y decenas de candidatos cuyas organizaciones triunfaron en las elecciones municipales y que ocupaban el rol de primer regidor pese a haber sido alcaldes en el periodo anterior, no podrán estar en el cargo edil más alto por el candado del JNE.

La demanda de la MML ante el TC propone:

Declarar la nulidad del punto resolutivo tercero de la Resolución N.° 4557-2026-JNE del JNE.

Establecer la incompetencia del JNE para revisar de oficio las actas de proclamación de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Ratificar la competencia de los Concejos Municipales para pronunciarse sobre vacancias y la posterior asunción de funciones por parte del primer regidor según la Ley Orgánica de Municipalidades.

Dejar sin efecto la Resolución N.° 9164-2026-JEE-LICN/JNE que proclamó a una autoridad distinta al cargo en controversia

Es menester precisar que tras la renuncia de Luis Rubio Idrogo, se suscitaron discrepancias jurídicas y electorales respecto a si López Aliaga podía o no asumir la alcaldía metropolitana debido al impedimento de reelección inmediata..