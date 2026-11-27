La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció que en las próximas horas viajará al norte del país y expresó su solidaridad con las poblaciones de Piura y Tumbes, regiones que vienen soportando intensas lluvias.

Así lo anunció durante la ceremonia de suscripción de diversos acuerdos alcanzados en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, realizado esta tarde en Palacio de Gobierno.

También indicó que ya viajaron al norte del país los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde; y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien además es ejefe del Comando FEN.

“Antes de empezar, y le he avisado al presidente Rodrigo, quiero enviar toda mi solidaridad a las regiones y a los ciudadanos de Tumbes y de Piura, que están afrontando un momento bastante difícil. Quiero comentar que en las próximas horas estaré viajando. Ya se encuentran los ministros de Defensa y el ministro de Agricultura, jefe del Comando FEN”, manifestó la jefa de Estado.

Lluvias en el norte del Perú: Senamhi explica por qué podrían intensificarse durante el verano. Foto: Gob.pe

Del mismo modo, la primera mandataria del país agradeció la comprensión de su par de Colombia, Abelardo de la Espriella, por la postergación de su visita a dicho país, donde también se tiene previsto la realización de un gabinete binacional.

“Quiero agradecer también la comprensión de parte del presidente Abelardo de la Espriella. En horas de la mañana me comuniqué con él, le pedí postergar nuestra reunión del gabinete binacional que estaba planificada para la próxima semana. Lo comprendió inmediatamente, así es que más adelante estaremos viajando, Dios mediante, al país vecino de Colombia”, expresó.