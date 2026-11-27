El pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen del Proyecto de Ley 18-2026-2031-S, que deroga la Ley 32645, mediante la cual se creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP).

La medida busca eliminar barreras en el sector cultural, proteger la libertad de trabajo y de creación artística, y restablecer la autonomía de los colegios profesionales.

Los argumentos

La senadora y presidenta de la Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, Susana Matute Charún (Partido del Buen Gobierno) sostuvo que exigir un título para afiliarse al colegio deja fuera a artistas populares, comunitarios y autodidactas.

Según las cifras que presentó, el 43.4% de los trabajadores de la cultura aprendió su oficio por tradición familiar o comunal y el 42% lo hizo de manera autodidacta. Agregó que la afiliación podría convertirse en un filtro en las contrataciones, que las facultades de supervisión podrían dar lugar a la censura y que la comisión organizadora del colegio nunca llegó a instalarse.

Por su parte, la senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) sostuvo que el requisito del título excluía a buena parte del sector, advirtió sobre el riesgo de censura y propuso promover mejores condiciones laborales, seguridad social y remuneraciones dignas para los artistas.

En tanto, el senador Hugo Ccahuana (Juntos por el Perú) pidió establecer mecanismos para que los artistas aporten a un seguro y accedan a una jubilación, además de defender el derecho a expresar críticas a través del arte, citando como ejemplo a los danzantes de tijeras.

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Desde Fuerza Popular, el senador Carlos Mesía defendió la libertad de creación y rechazó condicionar la práctica artística a un título profesional, mientras que Jorge Velásquez Portocarrero destacó el trabajo de artistas de Ucayali y de comunidades shipibo-conibo en la elaboración de las vestimentas utilizadas por el papa durante su visita.

Por Renovación Popular, la senadora Lourdes Alcorta respaldó la derogación y cuestionó el cambio de denominación del Conservatorio Nacional de Música, cuyo nombre histórico, dijo, debía preservarse.

Finalmente, el senador Walter Gafo Rodríguez (Partido Cívico Obras) reivindicó el aporte de figuras como Flor Pucarina, Picaflor de los Andes y Lucho Quequezana, y advirtió que exigir títulos académicos pondría barreras a quienes difunden el folclore y mantienen vivas las expresiones culturales de sus pueblos.