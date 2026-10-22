Este jueves 22 de octubre se desarrolla el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso, en el cual se tienen diversos temas de agenda que van desde la moción de interpelación al ministro de Educación, José Antonio Chang, hasta la modificatoria de algunas leyes.

En primer lugar, se espera la visita de la ministra de la Mujer, María Seminario, para que detalle sobre los avances de la Ley 31155, que previene y sanciona el acoso contra la mujer en la vida política.

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¿Por qué derogar la ley del Colegio de Artistas?

Se debatirá también la derogación de la Ley 32645, que crea el Colegio de Artistas del Perú, con un dictamen unánime y fórmula sustitutoria en la Comisión de Educación.

Vale añadir que, en una disposición complementaria, esta ley precisa que no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados.

Al respecto, la exfiscal Delia Espinoza acusó a la ley de dirigirse hacia ella, quien es actualmente presidenta del Colegio de Abogados tras su inhabilitación congresal.

Por otro lado, se espera debatir el PL 178, que fija medidas de sensibilización y rendición de cuentas para impulsar la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad y/o abandono, y decreta el segundo lunes de noviembre como su día nacional.

También se busca la modificación de la ley 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera.

Invitaciones

El Pleno de la Cámara de Diputados también definirá la fecha y hora de concurrencia de los ministros Luis Galarreta (PCM), César Astudillo (Interior) y Rafael Belaúnde (Defensa).