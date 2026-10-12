La iniciativa comprende la Educación Básica Regular, Alternativa y Especial, y alcanzaría a instituciones educativas públicas y privadas. Foto: AFP / difusión
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Redacción Gestión
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Un proyecto de ley presentado por Juntos por el Perú ante la Cámara de Diputados del Congreso busca que la formación en inteligencia artificial (IA) se incorpore en la educación básica.

Se apunta a la actualización del currículo nacional para que, desde 2028, los estudiantes aprendan a utilizar estas herramientas

Según la propuesta firmada por Luis Jibaja, se pretende una incorporación transversal, progresiva y adecuada a la edad de los estudiantes, tanto en colegios públicos como particulares.

No establece que se cree un curso independiente de IA en colegios, sino que se delega al Ministerio de Educación (Minedu) que desarrolle los aprendizajes en el currículo.

¿Qué aprenderían los escolares?

Con este PL apuestan por la búsqueda, selección y verificación de información digital, así como la identificación de contenidos sintéticos, desinformación y posibles sesgos.

La iniciativa congresal establece que el uso de estas tecnologías no sustituye la responsabilidad profesional del profesor; y será labor de cada institución observar garantías de protección de datos personales, como

El Minedu tendría que incorporar paulatinamente los contenidos de alfabetización digital e IA para el servicio que brindarán los docentes.

A la par, se priorizarán las intervenciones para reducir las brechas de conectividad, equipamiento y capacidades digitales en escuelas públicas rurales, amazónicas y de difícil acceso.

Una vez que pase por comisiones y si el proyecto es aprobado, se dispone que el Ejecutivo tendría hasta 180 días calendario para reglamentarla.

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