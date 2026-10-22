El Pleno del Senado aprobó otorgar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori en seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. Foto: IA/Generada con Gemini
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Daniel Seclen Parraguez
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El Pleno del Senado aprobó el miércoles otorgar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori en seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. Con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, la Cámara Alta dio luz verde al texto que reúne las 20 facultades remitidas por la Cámara de Diputados y siete puntos adicionales aprobadas ppr la comisión de Constitución del Senado.

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