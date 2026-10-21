El Pleno del Senado aprobó la prórroga por 60 días calendario del estado de emergencia en algunos distritos de Cajamarca y Madre de Dios, así como en Lima Metropolitana y el Callao, a solicitud del Poder Ejecutivo.

Las medidas entrarán en vigencia el próximo 28 de octubre y buscan enfrentar la minería ilegal, la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La primera votación fue la solicitud de prórroga del estado de emergencia establecido mediante el Decreto Supremo N.° 120-2026-PCM, la cual fue aprobada con 55 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

La medida comprende los distritos de Encañada, en la provincia de Cajamarca; Cachachi, en Cajabamba; Sorochuco y Huasmín, en Celendín; Hualgayoc y Bambamarca, en Hualgayoc; San Ignacio, San José de Lourdes y Namballe, en San Ignacio; y Bellavista, en Jaén.

Contra una minería ilegal debilitada, erradicar es viable. Contra una minería ilegal financiada y abastecida, es apenas un espectáculo caro. (Foto: PCM).

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Según la propuesta del Ejecutivo, la ampliación busca hacer frente a la persistencia de la minería ilegal registrada en estas zonas, los delitos conexos y otras situaciones de violencia que afectan el orden interno.

Asimismo, el Senado aprobó, con 55 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, la prórroga del estado de emergencia establecido mediante el Decreto Supremo N.° 121-2026-PCM en seis distritos de Madre de Dios.

En esa línea, los distritos que continuarán en estado de emergencia son Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, así como Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu.

Finalmente, el Pleno aprobó, con 54 votos a favor y una abstención, la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, establecido mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM.

En este caso, la ampliación también será por 60 días calendario, a partir del 28 de octubre, con el objetivo de continuar las acciones para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.