El Pleno del Senado aprobó las solicitudes del Ejecutivo para ampliar el régimen de excepción hasta diciembre en Lima Metropolitana, el Callao y distritos de Cajamarca y Madre de Dios. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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Las medidas entrarán en vigencia el próximo 28 de octubre y buscan enfrentar la minería ilegal, la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La primera votación fue la solicitud de prórroga del estado de emergencia establecido mediante el Decreto Supremo N.° 120-2026-PCM, la cual fue aprobada con 55 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Contra una minería ilegal debilitada, erradicar es viable. Contra una minería ilegal financiada y abastecida, es apenas un espectáculo caro. (Foto: PCM).
Contra una minería ilegal debilitada, erradicar es viable. Contra una minería ilegal financiada y abastecida, es apenas un espectáculo caro. (Foto: PCM).

Asimismo, el Senado aprobó, con 55 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, la prórroga del estado de emergencia establecido mediante el Decreto Supremo N.° 121-2026-PCM en seis distritos de Madre de Dios.

En esa línea, los distritos que continuarán en estado de emergencia son Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, así como Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu.

Finalmente, el Pleno aprobó, con 54 votos a favor y una abstención, la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, establecido mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM.

En este caso, la ampliación también será por 60 días calendario, a partir del 28 de octubre, con el objetivo de continuar las acciones para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.

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