El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, alertó sobre el avance de la minería ilegal en Cajamarca y advirtió que Hualgayoc podría convertirse en un nuevo Pataz, distrito de La Libertad afectado por esta actividad ilícita.

En declaraciones a RPP Noticias, señaló que la presencia de mineros ilegales también se ha extendido en Algamarca, en la provincia de Cajabamba, y Sorochuco, en Celendín. Ambas zonas, afirmó, están “totalmente congestionadas de mineros ilegales”.

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“En la provincia de Hualgayoc, específicamente en el distrito de Hualgayoc, ha avanzado la minería ilegal enormemente; en Algamarca ya desde hace mucho tiempo hay mineros ilegales; y también hay otro punto que es Sorochuco, en Celendín. En realidad, los mineros han avanzado tanto ahí que existe el riesgo de que esta zona se convierta en el nuevo Pataz”, dijo.

Frente a esta situación, Gálvez Villegas viajó a Cajamarca e inauguró el viernes una nueva sede de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en la provincia de Hualgayoc, con el objetivo de reforzar la presencia del Ministerio Público y las acciones contra la minería ilegal en la zona.

1/4 🚨 En Hualgayoc, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, inauguró la nueva sede de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, fortaleciendo la presencia del Ministerio Público y la lucha contra la minería ilegal. https://t.co/SrZNKIWJJG — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 16, 2026

“Esperamos con eso hacer frente y dar una respuesta inmediata, por lo menos en la provincia de Hualgayoc, a este flagelo de la minería ilegal; luego continuaremos con los demás sectores como Sorochuco y Algamarca”, expresó.

El fiscal de la Nación sostuvo que las organizaciones criminales relacionadas con la minería ilegal son las más peligrosas, porque manejan grandes cantidades de dinero y esto las convierte en economías ilícitas con poder y dominio territorial.

“En este momento debemos tener la puntería en la lucha contra la minería ilegal. Obviamente, no vamos a descuidar los demás delitos como la extorsión y el sicariato. Acabamos de inaugurar el miércoles el Subsistema Especializado en Delitos de Corrupción en la ciudad de Trujillo y también el Poder Judicial ha inaugurado su Subsistema contra los Delitos de Extorsión”, manifestó.