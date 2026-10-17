Hualgayoc, Algamarca y Sorochuco figuran entre los puntos críticos identificados por Tomás Gálvez Villegas. El fiscal de la Nación advirtió que las organizaciones criminales vinculadas a esta actividad tienen gran poder económico y territorial. Foto: gob.pe
Hualgayoc, Algamarca y Sorochuco figuran entre los puntos críticos identificados por Tomás Gálvez Villegas. El fiscal de la Nación advirtió que las organizaciones criminales vinculadas a esta actividad tienen gran poder económico y territorial. Foto: gob.pe
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, alertó sobre el avance de la minería ilegal en Cajamarca y advirtió que Hualgayoc podría convertirse en un nuevo

En declaraciones a RPP Noticias, señaló que la presencia de mineros ilegales también se ha extendido en Algamarca, en la provincia de Cajabamba, y Sorochuco, en Celendín. Ambas zonas, afirmó, están “totalmente congestionadas de mineros ilegales”.

“En la provincia de Hualgayoc, específicamente en el distrito de Hualgayoc, ha avanzado la minería ilegal enormemente; en Algamarca ya desde hace mucho tiempo hay mineros ilegales; y también hay otro punto que es Sorochuco, en Celendín. En realidad, los mineros han avanzado tanto ahí que existe el riesgo de que esta zona se convierta en el nuevo Pataz, dijo.

viajó a Cajamarca e inauguró el viernes una nueva sede de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en la provincia de Hualgayoc, con el objetivo de reforzar la presencia del Ministerio Público y las

“Esperamos con eso hacer frente y dar una respuesta inmediata, por lo menos en la provincia de Hualgayoc, a este flagelo de la minería ilegal; luego continuaremos con los demás sectores como Sorochuco y Algamarca”, expresó.

El fiscal de la Nación sostuvo que las organizaciones criminales relacionadas con la minería ilegal son las más peligrosas, porque manejan grandes cantidades de dinero y esto las convierte en economías ilícitas con poder y dominio territorial.

“En este momento debemos tener la puntería en la lucha contra la minería ilegal. Obviamente, no vamos a descuidar los demás delitos como la extorsión y el sicariato. Acabamos de inaugurar el miércoles el Subsistema Especializado en Delitos de Corrupción en la ciudad de Trujillo y también el Poder Judicial ha inaugurado su Subsistema contra los Delitos de Extorsión”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Satélite PerúSAT-1 detectó 236 dragas vinculadas a minería ilegal en Madre de Dios
Reinfo: solo 22,000 mineros mantienen su registro vigente, ¿qué pasará con los miles restantes?
Minem: empleo en minería alcanza niveles históricos, ¿cuántos puestos de trabajo genera?
MEF, Minem y Minam apuntan a agilizar cartera minera de US$ 64,000 millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.