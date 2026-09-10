El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó al Congreso aprobar todas las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para combatir la criminalidad.

Gálvez señaló que estas medidas buscan establecer un marco legal y dotar de mejores herramientas al Ministerio Público y la Policía para mejorar su trabajo.

Sin embargo, preciso que el Legislativo tendrá la decisión final sobre la aprobación de esta solicitud del Ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía realiza diligencias por contrataciones de exmilitantes del PPC vinculadas a Beingolea

“Creemos que el Congreso tiene que estar a la altura de las circunstancias y otorgar estas facultades porque, de lo contrario, estaría entorpeciendo una verdadera lucha contra la criminalidad”, indicó.

Estas declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa donde participaron las fiscales Patricia Benavides, Zoraida Ávalos y Jorge Chávez Cotrina, donde mostraron su respaldo al fiscal Leonardo Guffanti Parra, quien denunció amenazas y extorsiones de organizaciones criminales.

LEA TAMBIÉN: Ministerio Público designa coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales

Tras este hecho, el Ministerio Público solicitó reforzar la seguridad policial de fiscales y sedes institucionales en todo el país debido a los riesgos que enfrentan durante sus labores.