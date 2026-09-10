Tomás Gálvez sostuvo que sí deben concederse las facultades relacionadas con la lucha contra el crimen. (Foto: Congreso)
Tomás Gálvez sostuvo que sí deben concederse las facultades relacionadas con la lucha contra el crimen. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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por el Ejecutivo para combatir la criminalidad.

Gálvez señaló que estas medidas buscan establecer un marco legal y dotar de mejores herramientas al Ministerio Público y la Policía para mejorar su trabajo.

Sin embargo,

“Creemos que el Congreso tiene que estar a la altura de las circunstancias y otorgar estas facultades porque, de lo contrario, estaría entorpeciendo una verdadera lucha contra la criminalidad”, indicó.

, donde mostraron su respaldo al fiscal Leonardo Guffanti Parra, quien denunció amenazas y extorsiones de organizaciones criminales.

Tras este hecho, el Ministerio Público solicitó reforzar la seguridad policial de fiscales y sedes institucionales en todo el país debido a los riesgos que enfrentan durante sus labores.

El Ministerio Público, además, exigió reforzar la seguridad de fiscales ante amenazas de organizaciones criminales. (Foto: USI)
El Ministerio Público, además, exigió reforzar la seguridad de fiscales ante amenazas de organizaciones criminales. (Foto: USI)

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