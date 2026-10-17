La evaluación realizada con información del satélite PerúSAT-1 evidenció también la degradación de más de 4,000 hectáreas de bosque amazónico en los distritos de Inambari y Laberinto. Foto: PCM.
La evaluación realizada con información del satélite PerúSAT-1 evidenció también la degradación de más de 4,000 hectáreas de bosque amazónico en los distritos de Inambari y Laberinto. Foto: PCM.
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Redacción Gestión
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El hallazgo se produjo a finales de agosto, tras evaluar más de 33,000 hectáreas de territorio.

La información fue procesada por especialistas de la Dirección de Vigilancia Amazónica y Nacional (DIVAN) de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), mediante imágenes del satélite PerúSAT-1 y otras fuentes satelitales.

Los resultados sirvieron para identificar puntos de actividad minera ilegal y orientar las intervenciones de las fuerzas del orden.

Las imágenes satelitales permitieron ubicar 236 dragas y cinco campamentos clandestinos en Madre de Dios. La información sirvió para orientar operativos de las fuerzas del orden. Foto: PCM.
Las imágenes satelitales permitieron ubicar 236 dragas y cinco campamentos clandestinos en Madre de Dios. La información sirvió para orientar operativos de las fuerzas del orden. Foto: PCM.

Más de 4,000 hectáreas de bosque degradadas

A partir de la información obtenida, agentes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, junto con representantes de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público, se desplazaron a los puntos identificados para intervenir campamentos, maquinaria e insumos relacionados con la minería ilegal.

¿Cómo se utiliza la tecnología satelital?

La FAP emplea imágenes satelitales, mapas y herramientas de análisis geoespacial para identificar indicios de minería ilegal, incluso en zonas de difícil acceso.

Los informes técnicos permiten ubicar maquinaria, instalaciones y áreas intervenidas, información que sirve para planificar operativos de interdicción.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el uso de estas herramientas forma parte de las acciones del Gobierno para combatir las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

La aplicación de información satelital en las operaciones de campo se enmarca en la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030, impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

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