El análisis de imágenes satelitales permitió identificar 236 dragas utilizadas para la extracción ilegal de oro en los distritos de Inambari y Laberinto, en la provincia de Tambopata, Madre de Dios.

El hallazgo se produjo a finales de agosto, tras evaluar más de 33,000 hectáreas de territorio.

La información fue procesada por especialistas de la Dirección de Vigilancia Amazónica y Nacional (DIVAN) de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), mediante imágenes del satélite PerúSAT-1 y otras fuentes satelitales.

Los resultados sirvieron para identificar puntos de actividad minera ilegal y orientar las intervenciones de las fuerzas del orden.

Además de las dragas, el análisis detectó 118 canaletas para el lavado de minerales, 242 instalaciones operativas y cinco campamentos clandestinos en la Reserva Nacional de Tambopata.

Las imágenes satelitales permitieron ubicar 236 dragas y cinco campamentos clandestinos en Madre de Dios. La información sirvió para orientar operativos de las fuerzas del orden. Foto: PCM.

Más de 4,000 hectáreas de bosque degradadas

A partir de la información obtenida, agentes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, junto con representantes de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público, se desplazaron a los puntos identificados para intervenir campamentos, maquinaria e insumos relacionados con la minería ilegal.

La evaluación también evidenció la degradación de más de 4,000 hectáreas de bosque amazónico en la zona, como consecuencia de las actividades de extracción ilegal de minerales.

¿Cómo se utiliza la tecnología satelital?

La FAP emplea imágenes satelitales, mapas y herramientas de análisis geoespacial para identificar indicios de minería ilegal, incluso en zonas de difícil acceso.

Los informes técnicos permiten ubicar maquinaria, instalaciones y áreas intervenidas, información que sirve para planificar operativos de interdicción.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el uso de estas herramientas forma parte de las acciones del Gobierno para combatir las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.