Continúan los operativos de interdicción contra la minería ilegal. Foto: difusión.
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Elías García Olano
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Ante el avance de la minería ilegal en el Perú, en los últimos años el Poder Ejecutivo ha incrementado los operativos de interdicción y destrucción de maquinaria y equipos que utiliza esa actividad ilícita. Sin embargo, en la Cámara de Diputados del nuevo Congreso de la República se está retomando un proyecto para regular la disposición final de esos bienes, a fin de evitar su eliminación.

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