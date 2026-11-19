La historia de Pollos El Bucanero comenzó en 1986, cuando Néstor Cortés Cardona fundó la compañía junto a su familia en Villagorgona, Candelaria, en el departamento colombiano de Valle del Cauca. A partir de una operación que reunía a 40 trabajadores, Pollos El Bucanero logró multiplicar su producción anual, de unas 10,000 toneladas de pollo a más de 100,000 toneladas en tres décadas. Ya en 2017, la multinacional estadounidense Cargill adquirió la compañía e incorporó sus operaciones a su división de proteína en América Latina.

Ahora, Pollos El Bucanero S.A., empresa colombiana, presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) una solicitud para registrar la denominación “Bucanero” como marca de producto. El expediente N.° 66946-2026/DSD comprende la clase 29, que incluye carnes, pescados, aves, productos lácteos, conservas y otros alimentos.

Cargill mira nuevas oportunidades en Perú con Pollos El Bucanero

A septiembre de 2026, Pollos El Bucanero informó a la prensa nacional que la compañía había iniciado sus exportaciones de pollo a Japón con un envío de dos contenedores, equivalentes a poco más de 25 toneladas. Asimismo, se fijó como meta alcanzar los 50 contenedores en los siguientes 12 meses y señaló que también exploraba oportunidades comerciales en Medio Oriente, África y el Caribe.

Mientras que en Colombia, la compañía viene fortaleciendo su negocio de productos procesados y embutidoss, que registra un crecimiento de doble dígito. Y es que si bien participa en el segmento de valor con su marca Kimby, recientemente lanzó una línea premium bajo la denominación Bucanero, que incluye productos como la salchicha parrillera.

Ahora, la compañía presentó ante Indecopi una solicitud para registrar Bucanero como marca de producto en Perú. El expediente comprende la clase 29, que incluye carnes, pescados, aves, productos lácteos, conservas y otros alimentos. Entre los productos detallados figuran hamburguesas, nuggets, embutidos, jamón, salchichas y distintas preparaciones a base de pollo. La solicitud contempla tanto la denominación como el logotipo, con protección de sus colores.

El registro permitiría a Pollos El Bucanero proteger su marca en el mercado peruano para un amplio conjunto de categorías alimentarias. Aunque el alcance de la solicitud incluye productos que forman parte de su portafolio en Colombia, el trámite ante Indecopi no confirma que la compañía tenga previsto comercializarlos en Perú ni permite anticipar una fecha de ingreso.

MIM Skincare apunta al mercado peruano con su línea de cosméticos

MIM Skin S.A.S. es una empresa colombiana dedicada al desarrollo y comercialización de productos para el cuidado facial y el maquillaje. Fundada por Alejandra Molina, médica, y Duván Foronda, maquillador, la compañía nació de la combinación de ambas especialidades para desarrollar productos que integren el cuidado de la piel con la preparación del rostro antes del maquillaje. La empresa fue constituida en 2018 y opera comercialmente bajo la marca MIM Skincare.

La idea surgió a partir de las consultas que recibía Molina sobre productos para tratar distintos problemas de la piel. Según explicaron sus fundadores, identificaron que existían alternativas con buenos resultados, pero cuyos precios dificultaban el acceso. Por ello, decidieron desarrollar fórmulas con principios activos y precios más asequibles, sin descuidar aspectos como las texturas, los aromas y la presentación. El nombre MIM responde al concepto de ‘médicos y maquilladores’, con el que buscan promover la democratización del cuidado de la piel.

A su propuesta de cuidado facial y maquillaje se suma el registro de su marca en Perú. MIM Skin S.A.S. presentó ante Indecopi una solicitud para registrar la denominación MIM HONEST QUALITY como marca de producto. El expediente N.° 65706-2026/DSD comprende la clase 03, correspondiente a productos cosméticos y preparaciones de belleza. Entre los artículos detallados figuran cremas, lociones, mascarillas, maquillaje, productos para el cuidado del cabello, aceites cosméticos, perfumes y preparaciones para el cuidado de la piel. La solicitud incluye tanto la denominación como el logotipo.

La solicitud permitiría a MIM Skincare proteger su marca en Perú para distintas categorías de cosméticos y productos de cuidado personal. Sin embargo, la solicitud ante Indecopi no confirma que la empresa tenga previsto iniciar operaciones comerciales en el país ni permite establecer una fecha para un eventual ingreso.

Deportivo Municipal evalúa llevar ‘La camiseta de todos’ más allá del fútbol

Fundado el 27 de julio de 1935, el Club Deportivo Municipal es una de las instituciones tradicionales del fútbol peruano. A lo largo de su historia, conquistó cuatro campeonatos nacionales, en 1938, 1940, 1943 y 1950, y clasificó a la Copa Libertadores de 1982.

Ahora bien, en su página web, el club presenta una propuesta de camiseta bajo el concepto ‘La camiseta de todos’, acompañada del mensaje ‘Tu nombre, tu familia o tu marca también pueden formar parte’. El diseño mostrado combina una base azul con una franja roja diagonal, detalles gráficos pixelados y el escudo de la institución. Esta composición presenta diferencias respecto del logotipo incluido en la solicitud de registro ante Indecopi.

El Club Centro Deportivo Municipal presentó ante Indecopi una solicitud para registrar la denominación LA CAMISETA DE TODOS CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL como marca de producto. El expediente N.° 66757-2026/DSD comprende la clase 25, correspondiente a prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. La solicitud incluye tanto la denominación como el logotipo, cuyos colores también están protegidos.

La eventual inscripción de la marca permitiría al club proteger esta denominación para identificar productos de indumentaria y accesorios en el mercado peruano. Sin embargo, el trámite ante Indecopi no confirma el lanzamiento comercial de una nueva línea de ropa ni permite determinar qué artículos comercializaría la institución bajo esta marca.

Chilena Difem Laboratorios busca ampliar la protección de su marca en Perú

Difem Laboratorios es una compañía chilena dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de productos para la salud, higiene y desinfección. Fundada en 1985, la empresa cuenta con más de 40 años de trayectoria y forma parte del holding Anasac desde 2010. Su actividad se ha concentrado principalmente en el mercado institucional y hospitalario, donde ha logrado posicionarse como uno de los principales actores de Chile.

A lo largo de su historia, la compañía amplió sus capacidades productivas y su portafolio. En 1993 construyó un laboratorio farmacéutico y cosmético, además de una planta de detergentes. En 2016 inauguró una nueva planta farmacéutica y, dos años después, inició la comercialización de medicamentos en Chile. Actualmente, cuenta con más de 200 productos agrupados en las marcas DifemPharma, DifemCare, DifemProfesional y DFM Pharma, dirigidos a centros asistenciales, clínicas e industrias.

En ese contexto, Difem Laboratorios S.A., empresa chilena, presentó ante Indecopi una solicitud para registrar la denominación DIFEM LABORATORIOS como marca. El expediente N.° 67481-2026/DSD corresponde a una solicitud multiclase que comprende las clases 05 y 35. La primera incluye productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico, desinfectantes y productos higiénicos y sanitarios de uso médico. La segunda abarca servicios de agrupamiento de productos para su comercialización, venta al por mayor y menor, comercio electrónico, gestión empresarial y administración comercial. La solicitud incluye tanto la denominación como el logotipo, con protección de sus colores.

El trámite busca ampliar la protección de la marca Difem en Perú, tanto para productos farmacéuticos y sanitarios como para servicios relacionados con su comercialización. Sin embargo, la solicitud ante Indecopi no confirma el lanzamiento de nuevos productos ni una ampliación de sus operaciones comerciales en el país.