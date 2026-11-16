CUKTECH inició sus operaciones comerciales en Perú en abril de 2026 y evalúa ingresar a México, Brasil, Chile y Colombia entre 2027 y 2028. Foto: CUKTECH
CUKTECH inició sus operaciones comerciales en Perú en abril de 2026 y evalúa ingresar a México, Brasil, Chile y Colombia entre 2027 y 2028. Foto: CUKTECH
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Fernando Cuadros Concha
Fernando Cuadros Concha

El crecimiento del uso de smartphones, laptops y otros dispositivos electrónicos eleva la demanda por soluciones de carga más rápidas y de mayor capacidad. La empresa china Cuktech, nacida de Xiaomi y fabricante de su tecnología de carga hasta hace unos años, busca ampliar su presencia en el segmento de power banks tras arrancar sus operaciones en el mercado peruano en abril de este año.

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