En exclusiva para Gestión, Yuteng Si, LATAM marketing manager de Cuktech, comentó sobre los planes de expansión de la marca —que se independizó en 2022, tras algunos años detrás de la tecnología de carga de Xiaomi, LG e Hitachi—.

Para el 2027 y 2028 evalúan oportunidades en México, Brasil, Chile y Colombia. Según Yuteng Si, la expansión de la marca dependerá de encontrar socios de distribución, evaluar las condiciones de cada mercado y generar servicios locales, aclara que su objetivo es figurar entre las principales alternativas del segmento premium de baterías.

“En Perú ya estamos en el top 3 y apuntamos a ser top 2”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: Microsoft restablece por completo sus servicios tras caída mundial que afectó a 74 países

Canales de venta y el potencial peruano

Frente a competidores como Anker, Baseus y Ugreen, el ejecutivo aclara que trabajan con un distribuidor oficial en Perú (SUPERAZ) y priorizan las ventas online, específicamente en Mercado Libre y otros retailers.

La marca precisó que por ahora no se contempla desplegar una red de tiendas físicas a nivel nacional, ya que concentran su operación en el e-commerce, no obstante, Yuteng reconoce que esperan concretar colaboraciones comerciales con Coolbox y Falabella.

“Estamos abiertos a trabajar con grandes cadenas comerciales, distribuidores, plataformas de comercio electrónico y operadores de telecomunicaciones. El mercado peruano de accesorios de carga y soluciones de energía portátil tiene un gran potencial de crecimiento”, menciona.

Según datos de Cuktech, Perú importó productos por unos US$ 29.5 millones bajo la partida arancelaria HS 850440, correspondiente a convertidores eléctricos estáticos y que comprende una categoría más amplia que los cargadores rápidos y las baterías externas.

El ejecutivo reconoce que este monto no representa directamente el tamaño del mercado minorista de accesorios de carga, pero sí demuestra las oportunidades de negocio para una categoría impulsada por el mayor uso de smartphones, laptops y dispositivos electrónicos.

Aquí también jugará un papel importante el megapuerto de Chancay. “Esto significa tiempos de tránsito más cortos y acercar nuestra tecnología de carga rápida al consumidor latinoamericano”.

CUKTECH trabaja con el distribuidor oficial SUPERAZ y prioriza las ventas online mediante plataformas como Mercado Libre y otros retailers. Foto: referencial

La propuesta de Cuktech

Cuktech, fue fundada en 2016 con inversión inicial de Xiaomi, ZMI y Shunwei Capital. En 2022 se independizó y se consolidó en el rubro de diseño y desarrollo de baterías portátiles tras su experiencia con Xiaomi, así como otras marcas líderes del mercado de smartphones. Sus productos son compatibles con Samsung, Oppo, Vivo, Apple, entre otros.

Yuteng detalla a Gestión que tienen una propuesta en tecnología de carga rápida, soluciones basadas en nitruro de galio (GaN) y baterías externas de gran capacidad.

“Una de nuestras principales diferencias es que mientras muchas marcas consolidadas han ampliado su negocio a diferentes categorías de productos electrónicos, nosotros hemos elegido concentrarnos en la tecnología de carga y las soluciones de energía portátil”, subraya.

Frente a la competencia de productos de bajo costo y las importaciones directas de fabricantes chinos, menciona que la tecnología y el control de calidad son muy importantes, por lo cual " hemos participado en el desarrollo de la nueva norma nacional de seguridad para baterías externas en China".

Yuteng no preciso el alcance de esta participación, aunque concluye que ven oportunidades por la adopción del USB-C y a la creciente demanda de soluciones de carga más rápidas y potentes.

- El dato:

Yuteng menciona que si bien la mayoría de baterías externas de la marca pueden transportarse en vuelos, debe validarse que cumpla con los límites de capacidad establecidos.