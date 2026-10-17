Diana Sánchez, directora adjunta de QTC Servicios Financieros, recordó que la empresa funcionó anteriormente con otro nombre y adoptó la nueva identidad por el crecimiento, pero mantuvo la esencia, para actualmente operar marcas como Xiaomi, Honor, Oppo, DJI, EcoFlow, Dreame, Navee y Ofero, con una unidad financiera propia que se volvió motor de crecimiento.

Bajo ese modelo de negocio, se acercan a un nuevo balance anual con crecimiento.

“Ahora nosotros como grupo QTC proyectamos cerrar para este 2026 con US$ 270 millones (en ventas en tiendas físicas), frente a los US$ 190 millones del año pasado, así que eso representa un crecimiento del 42%”, comentó a Gestión, tras explicar que operan con un modelo de licencias y no franquicias.

De esa manera, la marca otorga permiso para usar su nombre en Perú e indica el tipo de publicidad; y el grupo se expande bajo ese contrato. Así, tienen 78 tiendas a nivel nacional, principalmente en malls por confianza y no descartan crecer en puerta a calle.

La meta es cerrar el 2027 con 92 locales. La expansión reciente incluye las tiendas de motos Ofero y scooters Navee, que este año llegaron con buena acogida.

Grupo QTC opera las tiendas de Xiaomi, Honor, Oppo, DJI, EcoFlow, Dreame, Navee y Ofero en Perú. (Foto: Dji Perú).

LEA TAMBIÉN: Apple desarrolla un monitor de actividad física para competir con Whoop y Garmin

La negociación para sumar nuevas marcas

El portafolio actual del Grupo QTC ronda las 20 marcas. Para fines de 2027, la meta es llegar a 30. Si bien Sánchez no reveló las marcas específicas en negociación, mencionó que la orientación sigue siendo tecnología para consumidor final, más movilidad eléctrica, entretenimiento y accesorios, con inteligencia artificial como tendencia de fondo.

“Hemos sumado muchas. Por ejemplo, las motocicletas Ofero, que están funcionando bastante bien, y las scooters Navee, que están funcionando incluso mucho mejor en Colombia. Ahora contamos con aproximadamente 20 marcas. Tenemos conversaciones con muchas otras”, afirmó.

La visión de la compañía es complementar las categorías, no solo sumar productos. En paralelo al retail especializado por marca, desarrollan ecosistema multimarca: plataforma digital QTC que integra el portafolio en un solo espacio y formatos de tienda de figuras coleccionables y entretenimiento, así como la venta mayorista a retailers como Falabella, Ripley y plataformas de ecommerce.

Diana Sánchez, directora adjunta de QTC Servicios Financieros.

Colombia y el salto a Caribe: República Dominicana en la mira

El Grupo QTC ya lleva un par de años en Colombia y ese mercado representa un paso internacional consolidado. Hasta el año pasado, tenían cuatro tiendas en ese país y este año suman dos más para cerrar con seis, empezando con Navee y un formato de accesorios y productos de colección.

La siguiente frontera de expansión no necesariamente estará solo en países vecinos. Sudamérica es prioridad, pero evalúan potencial comercial más allá, sin limitarse.

“Colombia nos representa un paso bastante importante. Estamos estudiando crecer en otros países. Sudamérica como bloque geográfico es definitivamente nuestra prioridad. No descartamos Norteamérica, me refiero a México, pero podría ser inclusive dentro de nuestra visión el Caribe. República Dominicana podría ser uno de ellos”, adelantó Sánchez.

Tal incursión podría concretarse el próximo año. El crecimiento, remarca, va de la mano con capacidad logística, pues operan tres almacenes centrales para atender Lima y regiones, y una estructura de almacenamiento y despachos que acompaña tanto al retail físico como digital.

El Grupo QTC opera tiendas de marcas en Perú y Colombia. (Foto: Grupo QTC).

Los nuevos negocios del Grupo QTC

A partir de la diversificación del Grupo QTC, el crecimiento ya no viene solo de la apertura de tiendas. El complemento presentado fue QTC Servicios Financieros, que conecta la oferta comercial con financiamiento en tiendas propias y comercios aliados.

“De todas las compras del grupo QTC tenemos un share del 20%. Solo dentro del grupo QTC, sin contar aliados comerciales”, explicó la ejecutiva.

En tanto, las ventas por la plataforma de la empresa equivalen al 20% a 30% de las ventas en tiendas físicas, con tickets diferenciados.