El Grupo QTC opera las tiendas físicas de Xiaomi, Oppo y otras marcas que en total suman 20 en Perú. (Foto: Grupo QTC).
El Grupo QTC opera las tiendas físicas de Xiaomi, Oppo y otras marcas que en total suman 20 en Perú. (Foto: Grupo QTC).
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Josimar Cóndor
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Detrás de cada tienda de Xiaomi, Honor u Oppo, hay un mismo operador silencioso moviéndose en un mercado de productos tecnológicos en el cual las importaciones sumaron US$1,709 millones entre enero y julio de 2026, creciendo en 46% frente al mismo periodo de 2025. La operación retail en referencia está a cargo del Grupo QTC, que administra casi 80 locales de marcas bajo contratos de licencia, principalmente, en la categoría de telefonía, pero también busca crecer en nuevos rubros y acelerar su expansión más allá de Sudamérica.

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