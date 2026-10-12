La capacitación de los conductores enfrenta un desafío: prepararlos para responder ante situaciones de riesgo que pueden presentarse en las vías, sin exponerlos a peligros reales. En ese escenario, la tecnología abre nuevas posibilidades para recrear distintos escenarios de conducción y evaluar cómo reaccionan frente a ellos.

A través de simulaciones, sensores y herramientas de análisis de datos, es posible evaluar cómo reaccionan los conductores ante situaciones de riesgo e identificar comportamientos que requieren atención. Esta información permite complementar la capacitación tradicional con experiencias prácticas orientadas a fortalecer los hábitos de conducción segura.

En el Perú, la seguridad vial sigue siendo un reto. De acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), durante 2025 se registraron más de 88.000 accidentes de tránsito, que dejaron más de 3.400 personas fallecidas. Estas cifras evidencian la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan a la prevención de riesgos en las vías.

“Buscamos exponer al conductor a las principales rutas y condiciones meteorológicas del país, recreando situaciones de riesgo y detectando señales de fatiga o distracción en tiempo real. El simulador permite generar experiencia, confianza y conciencia para enfrentar rutas complejas y contribuir a una conducción más segura”. GIANCARLO DÍAZ AGARINI, VICEPRESIDENTE DE SEGUROS DE VEHÍCULOS Y P&C DE RIMAC

Frente a este desafío, RIMAC cuenta con el Simulador Móvil de Manejo, una herramienta que utiliza tecnología de telemetría e inteligencia artificial para analizar diferentes maniobras y comportamientos durante la conducción.

La herramienta cuenta con un sistema de tres pantallas que busca generar una experiencia inmersiva y sensores que permiten identificar señales de distracción y somnolencia. A través del monitoreo en tiempo real, también puede analizar determinadas conductas de riesgo.

El simulador estuvo presente durante el Encuentro Asegurador Internacional 2026, organizado por la Asociación Peruana de Corredores de Seguros (APECOSE) en Ica, donde los asistentes pudieron conocer de cerca esta tecnología y experimentar distintos escenarios de conducción.

La tecnología abre nuevas posibilidades para preparar a los conductores frente a situaciones complejas y contribuir a una conducción más segura. Mira el siguiente video y conoce cómo funciona esta experiencia.