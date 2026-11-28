Familias atrapadas en sus viviendas por las inundaciones en Piura fueron rescatadas la mañana de este viernes 27 por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Ejército.

El operativo se desarrolló en la segunda etapa de la urbanización Ignacio Merino, donde la acumulación de agua impedía a los residentes salir por sus propios medios.

Entre las personas evacuadas había niños, mujeres y adultos mayores, así como mascotas.

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Los equipos de emergencia utilizaron un bote inflable y colchones para desplazarse por las calles inundadas y trasladar a los afectados hacia zonas seguras. Uno de los primeros grupos auxiliados estuvo conformado por 10 personas.

Las labores continuaron con nuevos recorridos para ubicar a otras familias que permanecían aisladas por el agua.

PNP RESCATA PERSONAS ATRAPADAS

La Policía Nacional también rescató a cuatro personas que permanecían atrapadas desde hacía más de seis horas en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación, ubicada en la urbanización Los Jardines, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Según informó el Ministerio del Interior, la intervención estuvo a cargo de la Brigada de Rescate de la Unidad de Protección de Carreteras Piura, como parte de las acciones de respuesta frente a las intensas precipitaciones.

El personal policial de salvataje y los efectivos del Ejército participaron en las operaciones de evacuación de residentes aislados.

El auxilio también incluyó a animales domésticos: durante uno de los rescates, un integrante del Ejército trasladó a un perro sobre su cabeza para mantenerlo fuera del agua.

Efectivos de la Policía Nacional y miembros del Ejército utilizaron botes inflables y colchones para trasladar a los afectados hacia zonas seguras. Las lluvias también provocaron cortes de electricidad. Foto: Ministerio de Defensa.

INUNDACIONES OBLIGAN A FAMILIAS A DEJAR SUS CASAS

La acumulación de agua obligó a numerosas familias a abandonar sus hogares ante la incertidumbre sobre cuándo descendería el nivel de las inundaciones. A esta situación se sumó la interrupción del servicio eléctrico desde horas de la mañana.

Mientras continuaban los rescates, vecinos de las zonas afectadas también colaboraron con la evacuación, especialmente de personas vulnerables o con dificultades para desplazarse.

Los equipos de emergencia realizaron varios recorridos por la segunda etapa de Ignacio Merino para identificar a más familias que requerían asistencia. Asimismo, se pidió a la población reportar otros sectores afectados que necesiten una intervención urgente.

LLUVIAS INTENSAS PROVOCAN ANIEGOS EN LA REGIÓN

La emergencia se produjo tras las precipitaciones de fuerte intensidad registradas desde las 17:00 horas del jueves 26 de noviembre, que continuaron, con breves intervalos, hasta las primeras horas de este viernes 27.

Las lluvias ocasionaron aniegos en calles y viviendas de distintos sectores de Piura, dificultaron el desplazamiento de los residentes y provocaron daños en sus bienes.