Fernando Eguiluz, CEO del BBVA, explicó el impacto que ya viene teniendo El Niño en el Perú, donde los sectores que vienen siendo más afectados son el agro, la pesca y la producción textil. “Porque como lo vimos, no tuvimos invierno este 2026 y se prevé que si el fenómeno de El Niño se alarga, puede ser que tampoco tengamos temporada de invierno el próximo año”, señaló Eguiluz en entrevista con Gestión.

Agregó que este año prevén que El Niño le restará 0.9 puntos al crecimiento del PBI. Y para el próximo año el impacto será mayor, de entre 1.3 y 1.5 puntos.

Frente a este escenario, sostuvo que el Gobierno debería imitar programas como los implementados en la pandemia por el Covid-19. “ Estamos viviendo un momento muy importante en donde no podemos dejar que la cadena de pagos se pueda detener. El gobierno tendrá que sacar medidas extraordinarias como Reactiva o Impulso Mi Perú, que ayudaron a mitigar estos golpes tan fuertes que ha vivido la economía y que ayudó a todos los empresarios, pequeños y medianos, a continuar con la cadena de pagos”, subrayó Eguiluz, quien es uno de los asistentes al CADE 2026.

El ejecutivo remarcó que se espera un fenómeno de El Niño extraordinario. “No hay duda, lo dicen los meteorólogos, lo dice la temperatura que estamos viendo en el océano, 5.5 grados arriba de la media. Estamos viendo que ya empezaron las lluvias en Guayaquil, y va a arrastrar a toda la costa del Perú, desde Tumbes hasta Ica vamos a ver precipitaciones importantes”, estimó.

“Lo que no hemos tenido es una reacción, es decir, que digan, vamos a lanzar ya este programa de apoyos para el norte del país, vamos a lanzar este programa de apoyos específicos para el agro, para la pesca, el comercio, el transporte. Es lo que yo creo que deberíamos ya de estar haciendo de una manera muy bien coordinada entre el gobierno, las instituciones que ayudan al gobierno y por supuesto la banca”, sostuvo Eguiluz.

Desde el lado de la banca, indicó que ya están tomando medidas. “El sistema financiero está muy bien preparado. Los bancos estamos creando provisiones en esta última parte del año, previendo lo que se viene con El Niño. Y en el caso específico nuestro hemos hecho un análisis muy profundo de nuestro portafolio; donde hemos identificado a los que van a tener mayor afectación, estamos haciendo algunas reprogramaciones, algunas reestructuras, y estamos abiertos a estar muy cercanos a nuestros clientes, para poder apoyarlos en estos momentos que van a venir”, remarcó.

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Finalmente, el ejecutivo sugirió que una vez pasada la coyuntura extraordinaria por El Niño, desde El Estado se debería pensar también en medidas de largo plazo para fomentar el acceso al crédito.

“Yo creo que deberíamos tener un programa de garantías permanente en el gobierno, para apoyar a las pymes, que son la gran base de crecimiento en el país. Un programa de garantías permanentes, similares a los que hay en otras geografías como Argentina, Colombia y México”, anotó Eguiluz.