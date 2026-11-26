Urubamba, Cusco.- El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, cerró el segundo día de CADE Ejecutivos 2026.

Durante su participación se refirió a tres entes clave: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) e Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En concreto, habló sobre algunos ajustes a estas entidades. “En el caso de Sunat, estamos haciendo al interior [de la superintendencia], y con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un estudio del costo de cumplimiento. No es solo pagar el monto de la tasa que corresponde, sino qué implica cumplir con eso. Eso lo estamos haciendo intensamente con un par de multilaterales”, mencionó el titular del MEF.

Sobre Sunafil, recordó que el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, ha declarado a la entidad en reorganización. “En eso estamos aavanzando”, refirió.

En Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), refirió, está la comisión de eliminación de barreras burocráticas y la mayoría de las trabas provienen de las municipalidades.

“Entran 5,200 casos al año; 5,200 barreras anuales resuelve esa comisión. Por ello, la vamos a fortalecer con Milagros Maraví para que sea de control”, mencionó.

Ley de inversión pública

Tal como adelantó Gestión, en otro momento, el ministro Elmer Cuba anunció una nueva ley de inversión pública. “No volviendo al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), pero tampoco [mantenernos] a lo que tenemos hoy, que no tenemos ningún control. Se nos fue la mano. Obras que inician, pero no terminan”, alertó.

Insistió: “No hay manera de enfrentarlo con parches, hay que ir con nueva ley de inversión pública”.

Estabilidad política

En otro momento, consideró: “La estabilidad política no es algo secundario. Miremos la contribución de la productividad total de factores al crecimiento del PBI potencial. Hay dos etapas: estabilidad (con tres gobiernos entre 2001-2025) y crisis política (con 9 gobiernos entre 2016 y 2026) [...] la crisis política nos cuesta 2.5 puntos”.