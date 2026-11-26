En el marco de CADE Ejecutivos 2026, Francisco Noya, gerente general adjunto de La Positiva Seguros, manifestó que uno de lo servicios que se viene posicionando son los seguros de salud, por lo que se implementa centros médicos híbridos en Ica, Trujillo, Piura, Chiclayo y Arequipa. Estos espacios complementan al establecimiento médico que la compañía ya tenía en Surco y a una ubicación en San Isidro.

“La inversión que estamos haciendo en todo lo que significa centros híbridos es de S/ 5 millones, considerando una capacidad de atención por cada uno de estos establecimientos de casi 1,000 asegurados”, remarcó.

En cuanto al nuevo centro médico de San Isidro, el ejecutivo señaló que la infraestructura ya está lista y que la compañía se encuentra a la espera de la licencia correspondiente. La expectativa es que entre en operación a inicios del próximo año. Dicha sede también funcionará bajo el formato híbrido.

“El modelo de atención contempla el uso de telemedicina desde el teléfono de los asegurados como en los propios centros híbridos. En estos últimos, un profesional de salud, como una enfermera o un enfermero, podrá atender al paciente mediante tecnología que permite conectarlo con un médico ubicado en otra localidad”, explicó.

La firma identifica un mercado potencial cercano a los 4,000,000 de personas para esta propuesta.

Medidas ante el FEN

En otro momento, Noya afirmó que la aseguradora viene preparando su operación frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño (FEN). De hecho, esta situación, según el directivo, representa un reto para el sector y, en el caso de La Positiva, las acciones preventivas iniciaron hace varios meses.

Dentro de las medidas adoptadas por la empresa se encuentran las visitas a sus principales clientes ubicados en las zonas expuestas al FEN, con el objetivo de recomendarles acciones de prevención. “Lo más importante es que nos estamos preparando operativamente para poder atender la gran cantidad de siniestros que van a presentarse”, añadió.

Bajo ese contexto, el ejecutivo descartó que el evento climático vaya a impulsar de manera relevante la adquisición de seguros corporativos y el efecto estaría relacionado sobre todo a una mayor conciencia entre las empresas sobre la importancia de contar con protección aseguradora.

“Los clientes tendrán una mayor sensibilidad a estar debidamente protegidos”, concluyó.