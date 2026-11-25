Aunque pudo seguir la línea familiar y quedarse en el área de Finanzas de La Calera, la empresa fundada por su padre, Vania Masías decidió elegir su propio escenario: la danza. A los 25 años creó la Asociación D1 -una de las primeras empresas con enfoque social en el país- con una apuesta que iba más allá de enseñar baile: construir un ecosistema sostenible en el que el arte pudiera financiar su propio impacto.

En diálogo con Vanessa Ochoa, conductora de Líderes sin guion y editora de G de Gestión, Masías habló de sus estudios en Administración de Empresas, esos dos años trabajando en Finanzas mientras era bailarina en el Teatro Municipal y la decisión que cambiaría su vida: “fugarse” -así lo ha descrito ella- a Europa para seguir su sueños.

“Hay que amar y hacerlo con libertad”, dice. Un consejo que le dejó su padre, de quien también heredó el ADN emprendedor y resiliente.

Pero el camino de D1 incluyó cinco quiebras, momentos con las cuentas en cero y la necesidad de reinventarse.

“Yo he tenido cinco quiebras, con cuenta en cero y tenía que pensar en cómo refinanciarme. Pero ante cada caída, también había una oportunidad de un negocio”, contó. De hecho, de una de esas caídas surgió Pura Calle, uno de los festivales urbanos más importantes de Latinoamérica.

Hoy, más del 70% de los graduados de su escuela de baile son emprendedores. En este episodio de Líderes sin guion (@DiarioGestionTV), Masías habla sobre emprendimiento social, sostenibilidad financiera, liderazgo y el desafío de formar jóvenes con espíritu emprendedor.

“Es importante tener un propósito porque te hace sentir vivo. Me mueve poder encontrar un reto nuevo para que más personas se impulsen y desarrollen. El éxito para mí es ser feliz. Ahora trabajo en mi misma y no ser tan dura conmigo misma”, señala Vania Masías.