Todavía cursaba el último año de la universidad cuando Susana Zárate decidió buscar sus primeras prácticas en alguna de las fábricas cercanas a su casa. Había elegido Ingeniería Industrial Textil en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una carrera que, según comenta, poca gente sabe que existe. Así llegó al área de laboratorio de una fábrica dedicada a la producción de los hilos Tren. Años más tarde, se convertiría en su gerente general con apenas 28 años.

La empresa era Textil El Amazonas, creadora de las marcas Tren y Kuskaya, fundada en 1943 por los hermanos Santiago y Gian Flavio Gerbolini. Su historia comenzó con la producción y exportación de hilo crudo de algodón Pima peruano hacia Europa. Décadas después, Tren se convertiría en su principal marca comercial, reconocida por sus hilos para coser, tejer, bordar y realizar labores manuales.

Fue ahí, en Textil El Amazonas, que Zárate conoció los procesos de planta y producción de los hilos de colores. Con el tiempo, pasó por funciones vinculadas con investigación y desarrollo. También comenzó a involucrarse en proyectos de sostenibilidad. “Sabía que entre las industrias, la textil era una gran consumidora de agua y energía. Por eso, me involucré en muchos proyectos de sostenibilidad desde el inicio”, contó para el programa Líderes sin guion del canal de YouTube de Diario Gestión.

Entre ellos, recuerda una iniciativa que continúa vigente: la recuperación de los conos plásticos en los que se comercializan los hilos, a cambio de un pequeño descuento para los clientes. Inspirado en modelos de economía circular como el de la marca de ropa Patagonia, el proyecto ya permitió recuperar más de un millón de estos soportes. “Ya hemos recuperado más de un millón de conos a la fecha”, contó en el programa Líderes sin guion, conducido por Vanessa Ochoa, que estrena un nuevo episodio cada martes a las 4:00 p. m.

El desafío de liderar antes de sentirse lista

Cuando le propusieron asumir la gerencia general, Zárate sabía que comenzaba un nuevo capítulo en su carrera profesional. Más allá del cargo, entendió que cada decisión que tomara tendría consecuencias sobre las personas que trabajan en la empresa. Esa, explicó, es una de las responsabilidades más importantes que ha tenido que asumir.

En su experiencia, esperar a sentirse completamente preparada puede convertirse en un obstáculo. “A veces uno piensa que todavía no está listo. Pero si te dan una oportunidad, es porque alguien ve en ti algo que quizás tú todavía no has descubierto”, es una de las ideas que comparte al recordar su llegada a la gerencia general. Para ella, asumir un nuevo desafío también significa identificar qué conocimientos y capacidades necesita desarrollar para responder a esa responsabilidad.

Pero no se trataba de dirigir cualquier compañía. Con más de 80 años de historia, Textil El Amazonas también había tenido que aprender a resistir. El Fujishock de 1990 golpeó severamente sus operaciones y llevó a la compañía a ingresar en un proceso concursal ante Indecopi. Después de atravesar una reestructuración financiera, consiguió retomar sus ventas.

LEA TAMBIÉN: Las regiones con mayor potencial para atraer inversiones, según Gonzalo Galdos de IPAE

A esa etapa se sumaron la crisis financiera internacional de 2008 y, años más tarde, la pandemia. Durante esta última, la demanda de hilos utilizados en la confección de uniformes para el personal de salud contribuyó a sostener las operaciones.

Para Zárate, dirigir una empresa con esa trayectoria implica entender que el negocio textil está expuesto a cambios constantes. La coyuntura nacional e internacional, las variaciones en la demanda y factores externos como el fenómeno de El Niño pueden influir en el desempeño del sector.