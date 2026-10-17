Recientemente, G. W. Yichang recibió el premio EMA Empresas Familiares 2026 en la categoría Gestión y Transformación del Talento, otorgado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF). En esta entrevista, Wu aborda los desafíos de la gestión del talento y la continuidad generacional de la compañía.

¿Cómo llega G.W. Yichang a sus 97 años en términos de transformación empresarial, talento y gestión?

Llegamos a los 97 años en un momento de transición en la gestión hacia la tercera generación, proceso de sucesión que se inició en 2022. Desde entonces, hemos crecido a doble dígito todos los años, de manera estratégica y ordenada.

La empresa pasó de ser principalmente distribuidora a operar también en retail, e-commerce y categorías premium. ¿Hacia dónde apuntan?

Tenemos diversas capacidades y fortalezas, y estamos avanzando hacia negocios en los que podemos aprovecharlas. Consideramos que todavía existen muchas oportunidades en consumo masivo que encajan con nuestro core y seguiremos desarrollándolas.

¿Cómo toma decisiones el presidente de G.W. Yichang tras la incorporación de directores externos y ante la meta de expansión hacia su centenario?

Existen diferentes órganos que funcionan en conjunto. En el caso del directorio, contamos con directores familiares y externos que hemos recibido el mismo mandato estratégico por parte de los accionistas. Esto nos permite tener muy claras sus expectativas hacia 2029.

Arnold Wu lleva algunos años como presidente del directorio de G. W. Yichang, empresa peruana que importa y distribuye productos de consumo masivo, ferretería y electrónica.

¿Qué indicadores monitorea el directorio para anticiparse a los riesgos y continuar expandiéndose en el país?

Sin duda, una de las principales funciones del directorio es contar con un mapa de amenazas que puedan afectar al negocio en el corto, mediano y largo plazo. Debemos mantenernos constantemente atentos a ellas, especialmente a las de largo plazo, que son las más difíciles de avizorar.

¿Cómo se aseguran de que el crecimiento de sus negocios no termine generando una organización menos ágil?

Creemos que la clave está en tener claridad sobre las responsabilidades y oportunidades. También debemos ser capaces de mirar el negocio en su conjunto y, al mismo tiempo, gestionar cada división como si fuera un negocio independiente. La rendición de cuentas (accountability) es fundamental.

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Ganadores del premio EMA 2026

G.W. Yichang fue reconocida en la categoría “Gestión y Transformación del talento” del premio EMA Empresas Familiares 2026. ¿Qué iniciativa impulsaron para fortalecer esta área?

Como empresa familiar, gestionamos el talento al mismo nivel que el negocio: forma parte de nuestro plan estratégico y de los objetivos de la dirección. Construimos un modelo de gestión humana que conecta liderazgo, aprendizaje, comunicación, reconocimiento y escucha, con experiencias pensadas para las distintas realidades de nuestros 1.583 Yichamberos.

"En 2025 registramos 20% menos salidas que en 2024, con un ahorro estimado de S/ 187,630", mencionó Wu a G de Gestión.

¿Qué papel cumple el liderazgo en este modelo y cómo se traduce en el desarrollo de los colaboradores?

El líder es la pieza clave: comprende el negocio, conecta con las personas y lleva la estrategia a la acción. Escuela Yichang acompaña ese desarrollo en la tienda, el almacén y la ruta. Desde 2023, más de 200 Yichamberos asumieron nuevas posiciones después de formarse con nosotros.

¿Qué impacto ha tenido esta iniciativa en el último año?

En 2025 registramos 20% menos salidas que en 2024, con un ahorro estimado de S/ 187,630. Además, la rotación se redujo 39% en Operaciones y a la mitad en Mercaderismo. Venimos construyendo este modelo desde hace varios años, con un impulso decisivo desde 2024. El índice de confianza de Great Place to Work (GPTW) pasó de 76,1 a 91 en 2026.

Nuestro siguiente paso es fortalecer el liderazgo colectivo, potenciar la comunicación en cascada, ampliar la sucesión interna y escalar nuestras escuelas. Queremos llegar a nuestros 100 años creciendo, con la cercanía y la confianza que nos han acompañado.

¿Cómo afronta Yichang desafíos como la alta rotación laboral, la fuga de talento y el avance de la inteligencia artificial y la transformación tecnológica?

Para nosotros, estos desafíos se resuelven con nuestra gente, no solo con herramientas. Retenemos talento ofreciendo una experiencia por la que vale la pena quedarse: líderes que escuchan y acompañan, escuelas que preparan para el siguiente paso, convocatorias internas, sucesión para nuestros 33 puestos críticos, y reconocimiento y beneficios pensados para cada equipo. Los resultados ya se reflejan en la reducción de nuestra rotación.