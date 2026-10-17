En abril del 2026, G.W. Yichang informó sobre la conformación del nuevo directorio para el periodo 2026-2029. Arnold Wu fue elegido para presidir la mesa.
En abril del 2026, G.W. Yichang informó sobre la conformación del nuevo directorio para el periodo 2026-2029. Arnold Wu fue elegido para presidir la mesa.
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Arnold Wu lleva algunos años como presidente del directorio de G. W. Yichang, empresa peruana que importa y distribuye productos de consumo masivo, ferretería y electrónica. La compañía factura algo más de S/ 1.000 millones anuales, representa a más de 150 marcas y proyecta duplicar sus ventas hacia 2029 frente a los niveles registrados en 2022.

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