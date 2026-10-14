Antes de involucrarse en el negocio familiar arequipeño, Luis Fernando Odiaga quiso ser cura, pero luego estudió arquitectura. Su padre tenía otro consejo para él: “No ates tu futuro a esta empresa, no pienses en trabajar aquí”. Quería que hiciera su propio camino profesional, lejos de la compañía y de la marca Kola Escocesa que hoy tiene más de 75 años de historia.

Pero la vida lo llevó por otro rumbo. Cuando intentaba encontrar qué hacer con su futuro, tuvo una idea mientras se duchaba: ya tenía un producto que podía vender; lo que necesitaba era ampliar su comercialización. Así comenzó a tomar forma la distribuidora de Kola Escocesa en Lima, que hoy lidera como gerente de Cuentas Clave de Yura S.R.L.

Su padre, sin embargo, también le hizo ver la responsabilidad que implica emprender: “Si empiezas, no paras nunca, y si tú, por tu engreimiento, decides que ya no más, le quitas el plato en la mesa a la gente”.

Aunque fue su abuelo quien inició el negocio familiar de bebidas gaseosas, fue su padre quien terminó rescatando la compañía durante los años más difíciles del país, cuando estuvo cerca de cerrar. Ahora, la segunda generación busca darle continuidad al legado mediante la expansión, la tecnología y la innovación, dijo Odiaga en Líderes sin guion, que estrenó su segunda temporada en el canal de YouTube de Diario Gestión (@diariogestionTV)

En Lima, la marca también encuentra un público que busca algo más que una gaseosa: peruanos que valoran la identidad, la tradición y el orgullo que transmiten las marcas regionales. Para el ejecutivo, cuando alguien elige una botella de Kola Escocesa en una bodega, no está comprando solamente una bebida, sino también parte de esa historia.

El desafío ahora es hacer crecer la operación limeña. La distribuidora representa entre el 4% y el 6% de lo que mueve la operación de Arequipa, y la meta es alcanzar el 10% para 2028. Odiaga reconoce que el camino no será sencillo, en especial ante un año que anticipa difícil por los efectos del fenómeno de El Niño.

La estrategia, afirma, no pasa por intentar competir directamente con los grandes jugadores, sino por cuidar aquello que hace particular a la marca y encontrar su espacio en el mercado.