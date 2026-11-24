Un grupo de hombres armados tomó este martes un supermercado de la cadena Éxito, ubicado en Cartagena de Indias, Colombia, y mantuvo retenidas a unas 30 personas, entre clientes y trabajadores del establecimiento. En medio de la emergencia, cinco mujeres mayores fueron liberadas, según informó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario explicó que los sujetos habrían intentado asaltar un vehículo de transporte de valores. Sin embargo, al ser detectados por las cámaras de seguridad del centro comercial y activarse las alarmas de emergencia, la Policía llegó al lugar y los presuntos delincuentes se refugiaron en uno de los locales, donde retuvieron a las personas.

“Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial”, señaló De la Espriella durante una declaración desde Villavicencio.

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El presidente agregó que las fuerzas especiales del Ejército y la Policía fueron desplegadas en la zona para atender la situación y conseguir la liberación de los rehenes.

Operativo policial en Cartagena

La Policía Nacional informó que activó sus unidades especializadas y que coordinaba las acciones para resolver la emergencia, con prioridad en salvaguardar la vida de las personas retenidas.

“Nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas”, indicó la institución en un comunicado, en el que también confirmó el despliegue de sus capacidades operativas.

La Policía de Colombia desplegó unidades especializadas para atender la toma del supermercado Éxito en Cartagena de Indias. Foto: EFE.

La situación también generó restricciones temporales en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. La Aeronáutica Civil suspendió durante aproximadamente media hora los aterrizajes, aunque mantuvo los despegues programados .

Actualización | Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena Se levanta la restricción para las aproximaciones tras finalizar el operativo de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista. ✈️ Las operaciones aéreas (despegues y aterrizajes) se reanudan con normalidad. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) November 24, 2026

Posteriormente, la autoridad aeronáutica comunicó que se levantó la restricción para las aproximaciones, luego de que concluyera el operativo de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista. Las operaciones aéreas se reanudaron con normalidad.

Clientes y trabajadores entre los retenidos

De acuerdo con el diario El Universal de Cartagena, las personas que permanecían retenidas en el establecimiento comercial serían clientes y empleados.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a varios sujetos encapuchados y portando lo que aparentaban ser armas largas, mientras un grupo de personas permanecía sentado dentro del local.

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Por su parte, el Grupo Éxito, propietario del supermercado, manifestó que la protección de la vida y la integridad de las personas era su principal prioridad. También indicó que las autoridades competentes estaban a cargo de atender la emergencia y que la compañía seguía sus disposiciones.

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y un referente regional para el turismo de reuniones, congresos y eventos, debido a su infraestructura hotelera, conectividad aérea y oferta cultural.

Con información de EFE.