La líder de la oposición venezolana María Corina Machado advirtió que no habrá paz duradera en Colombia sin una transición política en Venezuela.

En una entrevista publicada este domingo por el diario colombiano El Tiempo, Machado aseguró que Colombia y Venezuela comparten “pasado, presente y futuro” y recordó que el país andino acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, muchos de los cuales, según dijo, quieren regresar a su país.

“Solamente habrá paz y prosperidad en Colombia con democracia y libertad en Venezuela”, sostuvo.

Asimismo, la dirigente opositora propuso coordinar las fuerzas armadas de ambos países para combatir a los grupos ilegales que operan en la frontera.

“Vamos a construir una Fuerza Armada venezolana al servicio de la República, al servicio de la Constitución, y que, de manera coordinada, luche junto con el Ejército de Colombia”, afirmó.

La opositora sostuvo que los militares venezolanos han sido “forzados” a compartir territorio con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y aseguró que la cooperación bilateral permitiría transformar la frontera en una zona de seguridad y prosperidad económica.

Machado también propuso reactivar el gasoducto que conecta a Venezuela con Colombia y ampliar el suministro de gas venezolano al país andino. (Foto de Gabriela Oraa / AFP).

En el ámbito energético, Machado planteó reparar el gasoducto Antonio Ricaurte, de 225 kilómetros, que conecta a ambos países, y ampliar la capacidad de suministro de gas venezolano para contribuir a cubrir las necesidades de Colombia.

“¿Quién más cercano y lógico para integrarnos que precisamente la economía colombiana?”, preguntó Machado, que defendió la necesidad de ofrecer garantías jurídicas y reglas transparentes para atraer inversiones en los sectores energético, agrícola, minero y de infraestructuras.

La dirigente calificó al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de “aliado del pueblo venezolano y de la democracia” y consideró que una transición democrática en Venezuela beneficiaría directamente a Colombia, especialmente por la situación de seguridad en la frontera.

Machado, que prepara su regreso a Venezuela desde Panamá, insistió en que es necesario fijar cuanto antes una fecha para las elecciones.

Según afirmó, la transición democrática contribuiría a reducir la presión migratoria y permitiría que los venezolanos que viven en el exterior regresen a su país.

(Con información de la agencia EFE).