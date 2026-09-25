Los cancilleres de Venezuela y Perú, Félix Plasencia y Carlos Espá, acordaron que sus países sigan “dando pasos sólidos en la consolidación de esta nueva etapa” de sus relaciones, restablecidas a partir de julio tras dos años rotas, según una nota difundida este viernes por el Ministerio de Exteriores en Caracas.

Ambos funcionarios se reunieron en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU como parte del “proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales”, según la Cancillería venezolana.

Plasencia, citado en el texto, dijo que coincidieron “en la importancia de fortalecer los vínculos históricos” y de “seguir dando pasos sólidos en la consolidación de esta nueva etapa de relacionamiento, basada en el respeto mutuo y la voluntad de construir una agenda común de desarrollo para las Américas”.

En julio de 2024, el Gobierno venezolano cerró sus consulados en Perú y rompió toda relación después de que Lima reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente electo del país caribeño frente al ahora encarcelado Nicolás Maduro, capturado por EE.UU. en enero pasado.

Los dos países decidieron el pasado julio iniciar “un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones” y uno de los primeros pasos por parte del Gobierno peruano fue nombrar en agosto a la diplomática Alicia Espinoza como cónsul general en Caracas.

El canciller Carlos Espá y el representante de la OEA en Perú, Miguel Ángel Trinidad, firmaron el acuerdo para las elecciones del 4 de octubre. Foto: Cancillería

Plasencia también se reunió en Nueva York con su homólogo de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez; de Jamaica, Kamina Johnson-Smith; de Italia, Antonio Tajani; de Portugal, Paulo Rangel; y de Angola, Tete António.

El canciller también celebró un encuentro con el secretario general interino de la UNCTAD (ONU Comercio y Desarrollo), Pedro Manuel Moreno, con quien acordó “avanzar en la organización de una mesa de trabajo en Caracas” para “evaluar los proyectos existentes y definir una agenda concreta de cooperación en áreas prioritarias para Venezuela”.

Además, según Plasencia, revisaron el estado de la cooperación para “nuevas áreas de asistencia técnica en facilitación del comercio, promoción y diversificación de exportaciones, inversiones, comercio electrónico y economía digital, entre otras”.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, regresó el jueves a su país tras participar en la 81.ª Asamblea General de la ONU el miércoles en Nueva York, donde también se reunió con líderes de instituciones financieras internacionales y con mandatarios como el estadounidense, Donald Trump, a quien agradeció en su discurso por retomar el camino del diálogo.