La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas que en su país habrá elecciones con condiciones de igualdad «para todos» y exaltó el diálogo político iniciado con un sector de la oposición para avanzar en ese sentido.

«En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un dialogo político con sectores de la oposición (…) en igualdad de condiciones para todos», dijo Rodríguez en su primera intervención como mandataria encargada en la sesión de la ONU.

Sin precisar una fecha para la elección, Rodríguez fue insistente en que se darán garantías para «todas las fuerzas políticas».

«Una elección debe ser una solución no un generador de conflictos irreconciliables», añadió la mandataria encargada que ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil que demandan comicios presidenciales tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

Asimismo, durante su discurso de 18 minutos, resaltó que Venezuela inició «un proceso de transformación democrática institucional y verificable para construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo».

La presidenta encargada llegó la madrugada del lunes a Nueva York para asistir al 81.ª periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y sostuvo un histórico encuentro este martes con el presidente Donald Trump, casi nueve meses después del ataque militar estadounidense en Caracas.

Agradecimiento a Trump

Rodríguez también agradeció al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por retomar el camino del diálogo y calificó el reciente acuerdo petrolero como uno de los «más grandes jamás suscrito».

«Quiero, en esta 81.ª Asamblea General de la ONU, agradecer al presidente Donald Trump y a su Gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela», dijo la líder chavista.

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Rodríguez aseguró que ambos países trabajan hoy «seriamente para dirimir, a través del diálogo, las diferencias existentes», así como en una agenda que incluye principalmente «el relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha común contra el crimen transnacional y la cooperación económica».

En ese sentido aseveró que el acuerdo petrolero anunciado el pasado 28 de agosto es el «más grande jamás suscrito» y «contribuirá al equilibrio energético del hemisferio y de la economía internacional».

El respaldo del chavismo

Seguidores del chavismo y autoridades marcharon este miércoles en el país suramericano para respaldar la participación de Rodríguez en la Asamblea General de la ONU, entre ellos el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien declaró que la mandataria está representando «la voz de todos los venezolanos» y «de los latinoamericanos».

Además, consideró que Rodríguez ha tenido un «resonante éxito» en su visita en Nueva York, donde se reunió el martes por primera vez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los chavistas también reiteraron su apoyo al depuesto presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Nueva York luego de que fuerzas estadounidenses lo capturaran el pasado enero en Caracas.

El Legislativo, dominado por el chavismo, también respaldó la participación de la mandataria encargada, lo que describió como un «vehículo indispensable para fortalecer las relaciones internacionales» y consolidar alianzas «basadas en el respeto mutuo».

Sin embargo, el bloque opositor Libertad rechazó apoyar la participación de Rodríguez en la ONU.

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El llamado a Guyana

Rodríguez además defendió ante la Asamblea General de la ONU los «históricos derechos» de su país sobre la región del Esequibo, en disputa con Guyana, y llamó al Gobierno de este país a «volver a las negociaciones» para resolver la histórica controversia.

«No puedo dejar de mencionar en este espacio sede de la legalidad internacional nuestra reafirmación de los históricos derechos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y el llamado a la República Cooperativa de Guyana a resolver y volver a las negociaciones tal como lo ordena el acuerdo de Ginebra», declaró Rodríguez en su discurso ante el plenario del 81.ª periodo de sesiones de la Asamblea General.

En ese sentido, defendió que los acuerdos que más perduran «son los que provienen de negociaciones bilaterales, por encima de organismos externos».

Ya en mayo pasado, Venezuela había señalado que la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo terminará con una negociación directa sin intervención de terceros, justo cuando se desarrollaban entonces audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Además, insistió en ese momento en que la única vía para resolver la disputa por el Esequibo -una región de casi 160,000 kilómetros cuadrados, rica en minerales y yacimientos- es el Acuerdo de Ginebra de 1966.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro en Nueva York. (EFE/ Prensa Presidencial de Venezuela).

El litigio

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Caracas declaró nulo este dictamen en 1962 al afirmar que estuvo rodeado de irregularidades.

En 2018, Guyana presentó una demanda ante la CIJ, máximo tribunal de las Naciones Unidas, para que declare la «validez jurídica y el efecto vinculante» de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal.

Elaborado con información de Agencia EFE