Alemania prepara una misión empresarial a Perú para fortalecer los vínculos comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocio.

El próximo 29 y 30 de setiembre, el secretario de Estado de Economía y Energía de Alemania, Stefan Rouenhoff, llegará al país acompañado de una delegación empresarial.

La visita busca presentar las ventajas competitivas del Perú como destino de negocios y promover mayores vínculos entre empresas de ambos países.

El anuncio fue destacado tras la reunión que sostuvieron en Nueva York el canciller, Carlos Espá, y su homólogo alemán, Johann Wadephul, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante el encuentro, ambos destacaron los vínculos políticos que mantienen Perú y Alemania.

Asimismo, los ministros abordaron las negociaciones para concretar un acuerdo de cooperación en materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, además coincidieron en la necesidad de culminarlas próximamente.

También conversaron sobre la posibilidad de iniciar una cooperación policial entre ambos países.

Como parte de la agenda bilateral, Espá invitó además a Wadephul a visitar Perú. Esta visita podría concretarse, junto con una misión empresarial, durante el primer semestre de 2027.