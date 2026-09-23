Ministros de Relaciones Exteriores del Perú y Alemania destacan carácter estratégico de la relación bilateral en las Naciones Unidas. Foto: Cancillería.
Ministros de Relaciones Exteriores del Perú y Alemania destacan carácter estratégico de la relación bilateral en las Naciones Unidas. Foto: Cancillería.
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Redacción Gestión
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Alemania prepara una misión empresarial a Perú para fortalecer los vínculos comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocio.

El próximo 29 y 30 de setiembre, el secretario de Estado de Economía y Energía de Alemania, Stefan Rouenhoff, llegará al país acompañado de una delegación empresarial.

La visita busca presentar las ventajas competitivas del Perú como destino de negocios y promover mayores vínculos entre empresas de ambos países.

El anuncio fue destacado tras la reunión que sostuvieron en Nueva York , y su homólogo alemán, Johann Wadephul, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Asimismo, los ministros abordaron las negociaciones para concretar un acuerdo de cooperación en materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, además coincidieron en la necesidad de culminarlas próximamente.

También conversaron sobre la posibilidad de iniciar una cooperación policial entre ambos países.

Como parte de la agenda bilateral, Espá invitó además a Wadephul a visitar Perú. Esta visita podría concretarse, junto con una misión empresarial, durante el primer semestre de 2027.

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