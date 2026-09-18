Algunos venezolanos con documentos vinculados al Estatus de Protección Temporal (TPS) podrán mantener su autorización de empleo hasta el 2 de octubre de 2026, pero como la fecha no aplica de la misma manera para todos los beneficiarios-ya que depende del tipo de documento, de cuándo fue emitido y de las órdenes judiciales vigentes-, te contamos qué comprobantes siguen válidos y qué deben tener en cuenta después de ese día.

Revisa la categoría del EAD, la fecha de emisión y la información de tus avisos de USCIS para determinar si tu documentación sigue siendo válida hasta octubre (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

TPS PARA VENEZOLANOS: DOCUMENTOS VÁLIDOS HASTA EL 2 DE OCTUBRE DE 2026

Aunque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció en su sitio web que la “documentación seguirá siendo válida hasta el 2 de octubre de 2026”, esta prórroga no alcanza a todos los venezolanos que tuvieron Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos.

Por lo tanto, la vigencia aplica a ciertos beneficiarios de la designación de TPS de Venezuela de 2023, cuyos documentos fueron emitidos el 5 de febrero de 2025 o antes, y muestran la fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026.

Documento ¿Hasta cuándo sigue siendo válido? EAD o permiso de trabajo, Formulario I-766 Si fue emitido bajo TPS, contiene las categorías A-12 o C-19 y tiene “Card Expires” o vencimiento el 2 de octubre de 2026. Formulario I-797,

Notice of Action Si es una notificación de aprobación o extensión de TPS emitida dentro del periodo cubierto y señala vencimiento el 2 de octubre de 2026. Formulario I-94 Si refleja la aprobación o periodo autorizado de TPS y vence el 2 de octubre de 2026. I-797 de recibo que extiende un EAD anterior Puede servir como prueba de extensión automática en casos específicos: debe estar fechado el 5 de febrero de 2025 o antes y referirse a un EAD TPS que vencía el 2 de abril o el 10 de septiembre de 2025.

Cabe precisar que la fecha impresa por sí sola no basta: también importa cuándo se emitió el documento y si realmente se relaciona con el TPS venezolano protegido por las órdenes judiciales.

¿QUÉ PASARÁ DESDE EL 3 DE OCTUBRE?

Después del 2 de octubre de 2026 -y salvo que exista una nueva orden judicial, una extensión oficial o una base migratoria independiente-, esos documentos ya no acreditarán TPS ni autorización de empleo.

En otras palabras, si no hay una novedad legal o administrativa antes de esa fecha:

El EAD basado en TPS deja de ser evidencia válida de autorización de empleo a partir del 3 de octubre de 2026.

El I-797, I-94 o EAD que sustentaba ese TPS ya no sirve para demostrar protección bajo el programa.

La persona no conserva autorización de trabajo únicamente por tener una tarjeta EAD vencida.

La empresa debe realizar una nueva verificación de autorización de empleo conforme a las reglas del Formulario I-9; no puede aceptar un documento vencido como prueba vigente.

IMPORTANTE: el fin del TPS o de un EAD no cancela automáticamente otra situación migratoria que la persona pueda tener, como asilo pendiente, parole vigente, visa, residencia, otra autorización de empleo o una solicitud migratoria con una base legal distinta. Sin embargo, es indispensable analizar cada caso de forma individual con asesoría legal calificada antes de tomar decisiones laborales o migratorias.

Según Pew Research Center, los venezolanos constituyen la mayoría de quienes han perdido la protección (59%), sumando más de 615,000 inmigrantes. “El país recibió dos designaciones distintas de TPS: la primera en 2021 y la segunda en 2023, basadas en diferentes criterios de elegibilidad. Si bien algunos venezolanos beneficiarios (quienes llegaron antes de agosto de 2023) aún cuentan con TPS, su protección expira en octubre”, se lee en su sitio web.

El vencimiento llega tras meses de litigios y cambios en la política federal sobre el TPS para Venezuela. Un fallo judicial o aviso oficial posterior aún podría modificar la situación (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿UN EAD PROTEGE CONTRA LA DETENCIÓN O LA DEPORTACIÓN?

No. Un EAD, por sí solo, no concede estatus migratorio ni garantiza protección ante una detención o proceso de expulsión. Así lo advirtió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en sus redes sociales: “Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o sea deportado”.

Aquí, lo que debe quedar claro es que el permiso de trabajo es evidencia de autorización laboral; la protección depende de la base migratoria que dio lugar al documento. Por eso, después del 2 de octubre, no debe asumirse que un EAD TPS vencido mantiene el estatus, autoriza empleo o evita medidas migratorias.

Por ello, se recomienda: