Bill Gates. (Photo by NICHOLAS KAMM / AFP)
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Redacción Gestión
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El cofundador de Microsoft y empresario estadounidense Bill Gates aseguró este lunes que las opiniones del presidente Donald Trump sobre la inteligencia artificial reflejan el desconocimiento que existe en la sociedad sobre esta tecnología.

, explicó Gates en una entrevista en el programa CBS Mornings.

El empresario añadió que “si (Trump) quiere obtener el reconocimiento por ayudar al mundo entero, el tema de la IA es su mejor opción. El líder que logre unir a la gente en ese ámbito merecerá un reconocimiento positivo”.

Estas declaraciones llegan en pleno debate sobre la inteligencia artificial, su ritmo de crecimiento, sus riesgos y la necesidad de regularla.

Los avisos de directivos de las propias empresas de IA sobre los peligros para la humanidad han despertado las alarmas entre políticos y ciudadanos.

Bill Gates remarcó sus diferencias respecto a las opiniones de Donald Trump sobre inteligencia artificial. (Fotos: EFE)
Bill Gates remarcó sus diferencias respecto a las opiniones de Donald Trump sobre inteligencia artificial. (Fotos: EFE)

La reacción de Trump

“Ahora llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, ¡y voy a mantener esa posición! No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo", escribió el mandatario este mismo lunes en su red Truth Social y antes del encuentro esta semana con el presidente chino Xi Jinping.

No es la primera vez que Gates se pronuncia sobre el impacto de la IA, ya que la semana pasada aseguró, en una entrevista concedida a la cadena india NDTV, que se debería considerar ralentizar su desarrollo hasta que la sociedad esté preparada para absorber su impacto.

Con información de EFE

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