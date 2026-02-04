Bill Gates, que concedió una entrevista a Nine News Australia, negó haber cometido alguna irregularidad. (Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP)
Bill Gates, que concedió una entrevista a Nine News Australia, negó haber cometido alguna irregularidad. (Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP)
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, habló este miércoles por primera vez desde que la semana pasada se hicieron públicos tres millones de páginas adicionales relacionadas con para reconocer que fue “un insensato” al mantener contacto con el pederasta fallecido.

Gates, que concedió una entrevista a Nine News Australia, negó haber cometido alguna irregularidad y aseguró que lamenta “cada minuto” que pasó con , después de que los nuevos documentos revelaran más detalles de una relación ya conocida.

El multimillonario insistió en que fue una “insensatez” haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que Epstein hizo sobre él en los documentos eran “falsas”.

En 2013 Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

Gates ha negado todas las acusaciones. “Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”, dijo.

El cofundador de Microsoft declaró que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.

El objetivo siempre fue que, como él conocía a mucha gente muy rica, decía que podía conseguir que donaran dinero para la salud global”, afirmó. “En retrospectiva, fue un callejón sin salida, y lo he dicho muchas veces, pero lo repito: fui un ingenuo al pasar tiempo con él”.

Las declaraciones de Gates llegan un día después de que su exesposa Melinda French Gates dijera que su exmarido tenía que “cuestiones que explicar sobre sus vínculos” con Epstein.

La filántropa, que se divorció de Gates en 2021, declaró sentirse invadida por una “tristeza inmensa” tras la publicación de los nuevos documentos y aseguró estar “feliz de haberse alejado de todo ese asunto turbio”.

Desde que el Departamento de Justicia liberara esta tanda de archivos, han sido muchas las personas conocidas afectadas por aparecer en los documentos y que han tenido que dar explicaciones sobre su relación con el pederasta fallecido.

