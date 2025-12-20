El expresidente estadounidense Bill Clinton habla en el tercer día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en el United Center en Chicago, Illinois, el 21 de agosto de 2024. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una nueva serie de archivos fotográficos de Jeffrey Epstein —el magnate investigado por una red de abuso sexual infantil— en

El equipo de Clinton, a través de X, manifestó su rechazo a las imágenes, y aseguran que ; mientras que otras personas continuaron.

Ángel Ureña, vocero de Bill Clinton, sostuvo que “la Casa Blanca no ha estado ocultando estos archivos durante meses solo para publicarlos a última hora” para proteger al exmandatario.

“Se trata de protegerse de lo que venga después, o de lo que intentarán ocultar para siempre. Así que pueden publicar tantas fotos granuladas de más de 20 años como quieran, pero esto no se trata de Bill Clinton. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Incluso Susie Wiles dijo que Donald Trump estaba equivocado sobre Bill Clinton”, mencionó en X.

Según Ureña, “todos, especialmente MAGA”, esperan respuestas y no chivos expiatorios sobre este caso de tráfico sexual de menores.

Bill Clinton en lo que parece ser un Jacuzzi con una persona al lado. Foto: Casa Blanca / Departamento Justicia
Vale acotar que la justicia norteamericana publicó casi 3 gigabytes de imágenes y documentos donde se aprecia a diversas celebridades junto a Jeffrey Epstein.

En las próximas semanas se espera que “varios cientos de miles” de archivos también sean públicos.

