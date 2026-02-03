La comparecencia de los Clinton se da en el marco de una pesquisa legislativa sobre los vínculos de Jeffrey Epstein. Foto: EFE/EPA/ Chip Somodevilla.
La comparecencia de los Clinton se da en el marco de una pesquisa legislativa sobre los vínculos de Jeffrey Epstein. Foto: EFE/EPA/ Chip Somodevilla.
El (1993-2001), y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, confirmaron este lunes que brindarán testimonio ante la Cámara de Representantes como parte de la investigación legislativa .

La comparecencia fue confirmada por el vocero del exmandatario, Ángel Ureña, a través de una publicación en la red social X. El portavoz respondió así a una carta del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, en la que se solicitaba la participación de ambos en el proceso.

Ureña señaló que los Clinton “han actuado de buena fe” frente a la investigación, y cuestionó la conducta de los legisladores involucrados. “El presidente Clinton estará ahí”, remarcó, al tiempo que indicó que la comparecencia podría sentar un precedente en este tipo de investigaciones.

El llamado a declarar se inscribe en una pesquisa más amplia sobre la y los posibles vínculos con figuras públicas. Si bien ninguno de los Clinton ha sido acusado de irregularidades, el Congreso busca esclarecer eventuales comunicaciones o relaciones durante el período en que Epstein mantenía influencia en ámbitos políticos y financieros de alto nivel.

Publicación de documentos del caso Epstein

La semana pasada, el Departamento de Justicia difundió más de tres millones de páginas de documentos, junto con unos 2 mil videos y 180 mil imágenes vinculadas a la investigación.

No obstante, legisladores y víctimas cuestionaron el proceso por demoras, ediciones deficientes y la divulgación involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidos menores de edad. Ello motivó el retiro temporal de miles de archivos para revisar los protocolos de protección de información sensible.

En paralelo, el , afirmó este lunes desde la Casa Blanca que el Departamento de Justicia debería dejar de lado el caso Epstein, y reiteró que no tuvo ninguna implicancia con el magnate.

Con información de EFE.

