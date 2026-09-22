El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre.
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Agencia EFE
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El presidente de Estados Unidos, , anunció este martes, durante su intervención ante la , que la documentación oficial estadounidense sustituirá el término por el de “superinteligencia, y usará las siglas SI.

Además, Trump rechazó tajantemente cualquier “esquema globalista” que intente regular o controlar su desarrollo.

El presidente estadounidense argumentó que la palabra “artificial” da la impresión de que la tecnología es “falsa”, cuando en realidad es “asombrosa”.

A partir de este momento, todos los documentos de Estados Unidos y, con suerte, los del mundo, se cambiarán para utilizar el término mucho más preciso ‘súper’ en lugar de artificial. Así que es superinteligencia”, aseveró Trump.

El mandatario defendió la soberanía estadounidense frente a los intentos de gobernanza internacional sobre esta disciplina.

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