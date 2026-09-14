El presidente estadounidense Donald Trump manifestó el lunes que él sería un freno suficiente contra la inteligencia artificial descontrolada, al afirmar que cualquier esfuerzo por limitar la tecnología forma parte de una “ENFERMA conspiración”.

Trump rechazó los llamados de líderes tecnológicos como Dario Amodei, de Anthropic, Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk para que haya una mayor supervisión gubernamental de la IA. Lo que buscan es garantizar que la tecnología se desarrolle de maneras que promuevan la seguridad, aborden la responsabilidad legal, impulsen el crecimiento económico, hagan avanzar la ciencia y preserven la seguridad nacional.

El presidente sostuvo que su presencia en la Oficina Oval debería disipar cualquier temor sobre la tecnología, que se ha convertido en una fuente de controversia después de una serie de hackeos en los últimos meses que mostraron que agentes de IA podrían estar trabajando para engañar a los humanos.

“¡El único control o ‘barandilla’ que necesita la IA es un presidente FUERTE E INTELIGENTE (¡con alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡de sobra!”, publicó Trump en internet.

Señaló específicamente que el gobierno ya ha frenado a la empresa Anthropic “para que no haga cosas malas, o potencialmente malas”. Anthropic ha soportado una relación incómoda con el gobierno de Trump, con el Pentágono tratando de etiquetar los modelos de la empresa como un riesgo de seguridad y una prohibición temporal de uno de sus modelos más avanzados.

Amodei publicó el sábado un ensayo de 3,800 palabras donde pide un desarrollo más lento de la IA. Microsoft publicó el lunes su propio código de conducta para garantizar que los humanos controlen la IA. Las acciones se producen después de una serie de advertencias de expertos en IA sobre las capacidades de las tecnologías y el ciberataque de julio de 2026 por modelos de OpenAI contra la empresa de IA Hugging Face.

Pero el presidente estadounidense se ha opuesto a esos esfuerzos por limitar la IA y sostiene que hacerlo podría provocar que China supere a Estados Unidos en IA.

“Hay una ENFERMA conspiración en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que está contento con ello es China”, dijo Trump en redes.

El presidente estadounidense se ha resistido durante mucho tiempo a los esfuerzos por una mayor supervisión gubernamental de la IA, adoptando su filosofía que se remonta a 2016 de “Yo solo puedo arreglarlo”. Regresó a la Casa Blanca el año pasado al revocar una orden ejecutiva del gobierno del presidente Joe Biden sobre supervisión de la IA y sólo emitió una orden más completa propia más de 16 meses después, este pasado junio.

La perspectiva de una desaceleración en el despliegue de la IA llevó a que las acciones bajaran en las operaciones de la mañana del lunes, ya que la demanda de chips informáticos avanzados y materiales de construcción para centros de datos podría caer. Pero la frustración de Trump llega mientras la IA también ha surgido como un lastre político de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, con muchos votantes oponiéndose a la construcción de centros de datos adicionales y expresando preocupaciones de que la IA podría provocar pérdidas de empleo y socavar la educación de los niños.

Rahm Emanuel, el exalcalde de Chicago, excongresista demócrata y exjefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo el sábado que el ensayo del director ejecutivo de Anthropic era “una admisión de que vamos por un camino oscuro y sinuoso sobre pavimento mojado con los faros apagados. ¿Y dónde está el presidente Trump? Parece que se volvió a quedar dormido. Es hora de encender las luces, poner ambas manos en el volante y recuperar el control antes de que sea demasiado tarde”.

Pero el gobierno ha buscado repetidamente minimizar los riesgos que están destacando las empresas de IA.

El vicepresidente JD Vance dijo a los reporteros el lunes por la mañana sobre la IA: “No creo que los estadounidenses deban tener miedo de nada”.

Al hablar mientras se preparaba para volar a Kansas para un acto de campaña de las elecciones de mitad de mandato, Vance dijo que el gobierno de Trump está preocupado por la IA pero quiere asegurarse de que está regulando la tecnología de manera inteligente, advirtiendo que Estados Unidos está en una carrera armamentista de IA contra China.

“Personalmente, me siento un poco raro con el hecho de que tantas empresas tecnológicas de IA de frontera estén, en cierto modo, yendo al gobierno y rogándole al gobierno que las regule. Me parece un poco como una especie de caballo de Troya”, dijo Vance. “Así que creo que simplemente tenemos que tener cuidado con esto”.