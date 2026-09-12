Sleep Intelligence utiliza smartbands y algoritmos predictivos para anticipar la somnolencia y prevenir accidentes en conductores y operadores. Composición: Gemini / Gestión
Sleep Intelligence utiliza smartbands y algoritmos predictivos para anticipar la somnolencia y prevenir accidentes en conductores y operadores. Composición: Gemini / Gestión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

La fatiga al volante es un factor crítico de cualquier negocio que pone en riesgo tanto la vida del conductor como la de transeúntes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unas 3,250 personas pierden la vida a diario por accidentes de tránsito, siendo el cansancio una de las causas. Solo en Perú, del 18.4% de siniestros viales fatales en buses interprovinciales, el 3% se debe a problemas de somnolencia por manejar largas horas continuas, en datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Desde Sleep Intelligence buscan atender este problema de seguridad vial y ocupacional a través del uso de smartbands.

TE PUEDE INTERESAR

LiuGong abre filial en Perú: el plan del gigante chino de maquinarias con mira en minería
¿Minería peruana en desventaja con Chile, Argentina y Colombia? Exploraciones bajo la lupa
Bloomberg: Por qué Perú está perdiendo la batalla contra la minería ilegal de oro
Se acelera el uso de IA en la minería: Así funciona en las operaciones de Minsur

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.