Los accidentes de tránsito han ocasionado, durante el año 2025, la muerte de 512 personas solo en Lima Metropolitana, informó la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (Divpiat), entidad que identificó en qué zonas ocurre la mayor cantidad de siniestros.

“La mayor cantidad de accidentes y muertos se producen en la zona centro de la capital, pero no nos referimos al Cercado Histórico de Lima, sino a los distritos de Santa Anita, San Juan de Lurigancho y la Carretera Central, principalmente”, explicó el coronel PNP Germán Amancio Machuca, jefe de la Divpiat.

En total, 255 personas perdieron la vida en el 2025 en accidentes de tránsito en la zona centro de Lima. Otras 143 murieron en Lima norte y 114 fallecieron en el sur, detalló el jefe policial.

La misma tendencia -advirtió- se mantiene en lo que va del 2026, con 98 muertes en el Centro; 46 en el Norte y 40 en el sur de la capital, con un total de 184 decesos hasta el 3 de mayo último.

Número de siniestros va en aumento

El coronel Amancio Machuca informó que el número de accidentes de tránsito en Lima Metropolitana aumentó de 51,637 el año 2024 a 53,445 el año 2025 y señaló que entre las principales causas de estos siniestros se encuentra la imprudencia del conductor.

“Hablar de imprudencia de un conductor no solo es conducir bajo los efectos del alcohol, a excesiva velocidad, o desacatar las señales de tránsito, sino también usar el celular mientras se encuentran al volante de un vehículo en marcha”, precisó el oficial.

De los más 53,000 accidentes ocurridos en la capital del 2025, más de 480 tuvieron consecuencias fatales con un saldo de 512 muertos. En lo que va del 2026, el número de siniestros fatales suma ya 159 episodios con 184 víctimas que lamentar.