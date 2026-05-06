Accidentes de tránsito. (Foto: César Zamalloa/GEC)
Accidentes de tránsito. (Foto: César Zamalloa/GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los accidentes de tránsito han ocasionado, durante el año 2025, la muerte de 512 personas solo en Lima Metropolitana, informó la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (Divpiat), entidad que identificó en qué zonas ocurre la mayor cantidad de siniestros.

, explicó el coronel PNP Germán Amancio Machuca, jefe de la Divpiat.

En total, 255 personas perdieron la vida en el 2025 en accidentes de tránsito en la zona centro de Lima. Otras 143 murieron en Lima norte y 114 fallecieron en el sur, detalló el jefe policial.

La misma tendencia -advirtió- se mantiene en lo que va del 2026, con 98 muertes en el Centro; 46 en el Norte y 40 en el sur de la capital, con un total de 184 decesos hasta el 3 de mayo último.

LEA TAMBIÉN: MTC: más de 700 personas fallecen al año en accidentes de motocicleta

Número de siniestros va en aumento

El coronel Amancio Machuca informó que el número de accidentes de tránsito en Lima Metropolitana aumentó de 51,637 el año 2024 a 53,445 el año 2025 y señaló que entre las principales causas de estos siniestros se encuentra la imprudencia del conductor.

“Hablar de imprudencia de un conductor no solo es conducir bajo los efectos del alcohol, a excesiva velocidad, o desacatar las señales de tránsito, sino también usar el celular mientras se encuentran al volante de un vehículo en marcha”, precisó el oficial.

De los más 53,000 accidentes ocurridos en la capital del 2025, más de 480 tuvieron consecuencias fatales con un saldo de 512 muertos. En lo que va del 2026, el número de siniestros fatales suma ya 159 episodios con 184 víctimas que lamentar.

TE PUEDE INTERESAR

Casi 3 mil fallecidos por accidentes de tránsito hasta octubre 2025: Cinco claves para prevenirlos
Sube número de víctimas atendidas por accidentes de tránsito, según el Fondo del SOAT y CAT
Accidentes de tránsito: Lima, Cusco y Piura, las regiones con más siniestros fatales en el año
Accidentes de tránsito: ¿Cuáles son las principales causas de los siniestros en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.