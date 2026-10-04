El papa León XIV figura en el padrón electoral de Chiclayo, ciudad donde mantuvo su domicilio registrado pese a actualizar su DNI electrónico en mayo de 2025. Foto: Composición Gestión/ EFE/ Andina.
El papa León XIV figura en el padrón electoral de Chiclayo, ciudad donde mantuvo su domicilio registrado pese a actualizar su DNI electrónico en mayo de 2025. Foto: Composición Gestión/ EFE/ Andina.
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Redacción Gestión
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El nombre de , figura en el padrón electoral correspondiente a la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque, durante las .

El hecho fue difundido en redes sociales mediante un video de la periodista Perla Polo, que mostró que el nombre del pontífice todavía aparece en el registro electoral. La publicación generó comentarios entre los usuarios, quienes se preguntaron si el líder de la Iglesia católica podría recibir una multa por no acudir a votar.

Ante una consulta en redes sociales, el precisó que Prevost obtuvo la nacionalidad peruana y que, aunque en mayo de 2025 migró al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico 3.0, mantuvo su domicilio registrado en la ciudad de Chiclayo.

La entidad también recordó que, de acuerdo con las normas electorales peruanas, “el voto es facultativo para los ciudadanos mayores de 70 años”. Por tanto, al encontrarse dentro de ese grupo, León XIV no está obligado a sufragar y no corresponde imponerle una multa por no votar.

Elecciones 2026: ¿quiénes están obligados a votar?

Las , con la participación de ciudadanos de todo el país para elegir a sus autoridades regionales y municipales.

En el Perú, el voto es obligatorio para los ciudadanos hasta los 70 años. A partir de esa edad, la participación electoral es voluntaria, por lo que no se aplica una multa por omitir el sufragio. Esta disposición también alcanza a los ciudadanos peruanos que residen fuera del país o que se encuentran en el extranjero durante la jornada electoral, según las reglas aplicables a cada caso.

León XIV y su próxima visita al Perú

La presencia del nombre del papa León XIV en el padrón de Chiclayo vuelve a poner en primer plano el vínculo del pontífice con el Perú, país donde desarrolló parte de su trayectoria pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica. , etapa en la que consolidó una relación cercana con la población de esa región.

Su eventual regreso al país como pontífice genera expectativa, especialmente en Chiclayo y otras localidades donde desarrolló su labor religiosa.

León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, con actividades previstas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Foto: AFP.
León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, con actividades previstas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Foto: AFP.

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