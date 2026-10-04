El nombre de Robert Francis Prevost, el papa León XIV, figura en el padrón electoral correspondiente a la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque, durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se lleva a cabo este domingo 4 de octubre en Perú.

El hecho fue difundido en redes sociales mediante un video de la periodista Perla Polo, que mostró que el nombre del pontífice todavía aparece en el registro electoral. La publicación generó comentarios entre los usuarios, quienes se preguntaron si el líder de la Iglesia católica podría recibir una multa por no acudir a votar.

Ante una consulta en redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que Prevost obtuvo la nacionalidad peruana y que, aunque en mayo de 2025 migró al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico 3.0, mantuvo su domicilio registrado en la ciudad de Chiclayo.

La entidad también recordó que, de acuerdo con las normas electorales peruanas, “el voto es facultativo para los ciudadanos mayores de 70 años”. Por tanto, al encontrarse dentro de ese grupo, León XIV no está obligado a sufragar y no corresponde imponerle una multa por no votar.

Hola Harry, como ciudadano que obtuvo la nacionalidad peruana, Francis Rober Prevost (Papa León XIV), y de acuerdo a las normas electorales, figura en el padrón electoral, y si bien, en mayo del 2025 migró al DNI electrónico 3.0, mantuvo su domicilio en la ciudad de Chiclayo.… — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 4, 2026

Elecciones 2026: ¿quiénes están obligados a votar?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollan este domingo 4 de octubre, con la participación de ciudadanos de todo el país para elegir a sus autoridades regionales y municipales.

En el Perú, el voto es obligatorio para los ciudadanos hasta los 70 años. A partir de esa edad, la participación electoral es voluntaria, por lo que no se aplica una multa por omitir el sufragio. Esta disposición también alcanza a los ciudadanos peruanos que residen fuera del país o que se encuentran en el extranjero durante la jornada electoral, según las reglas aplicables a cada caso.

León XIV y su próxima visita al Perú

La presencia del nombre del papa León XIV en el padrón de Chiclayo vuelve a poner en primer plano el vínculo del pontífice con el Perú, país donde desarrolló parte de su trayectoria pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica. Prevost, de nacionalidad peruana y estadounidense, fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, etapa en la que consolidó una relación cercana con la población de esa región.

Su eventual regreso al país como pontífice genera expectativa, especialmente en Chiclayo y otras localidades donde desarrolló su labor religiosa.