El Tribunal Supremo de Brasil juzgará entre el 4 y el 15 de diciembre la constitucionalidad de la ley que permite reducir las penas de los condenados por el intento de golpe de estado organizado entre 2022 y 2023, incluyendo la del exmandatario Jair Bolsonaro, según anunciaron fuentes oficiales.

La ley entró en vigor en mayo de 2026, pero se suspendió inmediatamente por una decisión cautelar del juez Alexandre de Moraes, quien fue el instructor del proceso en el que el expresidente recibió una condena a 27 años y 3 meses de prisión.

El juicio del próximo diciembre se realizará en una sesión virtual y analizará dos denuncias presentadas por partidos políticos de izquierda que cuestionan la constitucionalidad de la ley.

Este texto legal impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión de los condenados al régimen de prisión semiabierto.

Como se recuerda, Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 por liderar un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó la reelección el pasado octubre frente a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

El político recibió una condena por varios delitos, entre ellos “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”, términos legales que bajo la óptica de la nueva ley, son similares, por lo que no se permite sumar sus tiempos de condena.

Según expertos citados por la prensa brasileña, la nueva ley permitiría a Bolsonaro salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años.

Desde el pasado marzo, el expresidente cumple su condena en régimen de prisión domiciliaria, en su casa en Brasilia, debido a un beneficio de la justicia concedido por sus problemas de salud.

Elaborado con información de EFE.