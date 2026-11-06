El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, en Brasilia, el 14 de octubre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, en Brasilia, el 14 de octubre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
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Agencia EFE
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El presidente de Brasil, , agradeció este viernes el mensaje enviado por el mientras el avión pontificio sobrevolaba el espacio aéreo brasileño rumbo a Uruguay, y expresó su deseo de que las bendiciones le permitan “gobernar para todos los brasileños”.

En su cuenta de X, el mandatario brasileño valoró las palabras del pontífice, quien durante el trayecto invocó la bendición de Dios para que el país sea “agraciado” con “unidad y paz, según detalló el mensaje de Lula.

Agradezco de corazón el mensaje de Su Santidad. Que las bendiciones de Dios nos ayuden a gobernar para todos los brasileños y que nuestra nación siga unida rumbo a un futuro de paz, esperanza y justicia para todos”, manifestó el jefe de Estado brasileño, reelegido para un nuevo mandato.

Lula aprovechó la ocasión para reiterar la invitación a que el pontífice visite Brasil en el futuro, asegurando que el pueblo de su nación lo aguarda “con mucho cariño, acogida y fe”.

El mensaje papal a Brasil responde a una tradición protocolar del Vaticano que comenzó en 1964 con el entonces papa Pablo VI, según la cual el obispo de Roma envía telegramas de cortesía a los jefes de Estado de cada territorio soberano que sobrevuela.

El intercambio se produjo durante el trayecto del papa hacia Uruguay, la primera parada de su visita en Sudamérica, que luego abarcará Argentina y Perú, a menos de un mes de su operación por un cáncer de pulmón.

Durante su recorrido, el papa envió mensajes de cortesía a los jefes de Estado de los seis países sobre los que sobrevoló: Italia, Francia, Argelia, Mauritania, Senegal y Brasil.

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