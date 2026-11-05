Papa León XIV. Foto: EFE.
Papa León XIV. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

A nueve días de la visita del papa León XIV a Lambaye, los hoteles del centro de Chiclayo se encuentran totalmente reservados, mientras que los establecimientos ubicados en la periferia todavía registran alrededor del 30% de disponibilidad para recibir a los miles de peregrinos, turistas y delegaciones nacionales e internacionales.

Así lo informó el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurante y Afines (Ahora)-Lambayeque, Eduard Montoya Altamirano, quien

Precisó también a que los cuatro hoteles de cuatro estrellas que operan en Chiclayo, así como otros establecimientos de similar categoría, fueron reservados con aproximadamente un mes de anticipación; sin embargo, todavía existe capacidad hotelera en distritos cercanos como José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel y Monsefú, por lo que invitó a los visitantes a organizar anticipadamente su estadía.

Economía se dinamiza en todos los sectores

Montoya Altamirano mencionó que el impacto económico de la visita papal no se limitará al turismo y el hotelería. Reveló que la demanda ya alcanza a diversos servicios, incluso a profesionales independientes, como maquilladores y peluqueros requeridos por periodistas y reporteros internacionales que llegarán para cubrir este acontecimiento histórico.

El papa León XIV durante una visita pastoral a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Foto: X/ @Pontifex_es
El papa León XIV durante una visita pastoral a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Foto: X/ @Pontifex_es

Asimismo, informó que restaurantes de Chiclayo ya registran reservas de grupos, instituciones y familias que llegarán para participar en las actividades del 13 y 14 de noviembre, algunos de los cuales permanecerán hasta el día 15.

La gastronomía regional también tendrá un protagonismo especial. Platos emblemáticos como el arroz con pato, el cabrito, los ceviches y otras especialidades de la cocina norteña serán parte de la oferta que permitirá mostrar la riqueza culinaria lambayecana ante visitantes de diferentes partes del mundo.

Solicitan información de vías de acceso

Respecto al abastecimiento de alimentos, sostuvo que, por el momento, los mercados y restaurantes mantienen una provisión normal de productos; pero se espera un incremento de la demanda conforme se acerquen las fechas centrales de la visita.

En ese sentido, solicitó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo comunicar oportunamente las medidas de circulación vehicular, los accesos y las facilidades logísticas que se brindarán a los hoteles y restaurantes, a fin de garantizar la atención de los visitantes.

TE PUEDE INTERESAR

El recorrido y plan de seguridad del Papa León XIV en Callao
Visita del papa León XIV generaría movimiento económico de S/ 300 millones, según Mincetur
Papa León XIV: hoy salen las entradas para misa en Las Palmas, ¿cómo adquirirlas?
Papa León XIV: entradas para vigilia en el Estadio Nacional salen este 9 de noviembre

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.