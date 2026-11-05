A nueve días de la visita del papa León XIV a Lambaye, los hoteles del centro de Chiclayo se encuentran totalmente reservados, mientras que los establecimientos ubicados en la periferia todavía registran alrededor del 30% de disponibilidad para recibir a los miles de peregrinos, turistas y delegaciones nacionales e internacionales.

Así lo informó el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurante y Afines (Ahora)-Lambayeque, Eduard Montoya Altamirano, quien destacó que hoteles, restaurantes y diversos negocios vienen preparándose para responder a la demanda que generará la presencia del sumo pontífice, especialmente durante los días 13 y 14 de noviembre, cuando se espera una masiva concentración de visitantes.

Precisó también a Andina que los cuatro hoteles de cuatro estrellas que operan en Chiclayo, así como otros establecimientos de similar categoría, fueron reservados con aproximadamente un mes de anticipación; sin embargo, todavía existe capacidad hotelera en distritos cercanos como José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel y Monsefú, por lo que invitó a los visitantes a organizar anticipadamente su estadía.

Economía se dinamiza en todos los sectores

Montoya Altamirano mencionó que el impacto económico de la visita papal no se limitará al turismo y el hotelería. Reveló que la demanda ya alcanza a diversos servicios, incluso a profesionales independientes, como maquilladores y peluqueros requeridos por periodistas y reporteros internacionales que llegarán para cubrir este acontecimiento histórico.

“El dinamismo económico que va a tener la llegada del sumo pontífice nos va a tocar a todos”, manifestó, al destacar que esta oportunidad representa un beneficio transversal para los negocios y trabajadores de Lambayeque.

El papa León XIV durante una visita pastoral a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Foto: X/ @Pontifex_es

Asimismo, informó que restaurantes de Chiclayo ya registran reservas de grupos, instituciones y familias que llegarán para participar en las actividades del 13 y 14 de noviembre, algunos de los cuales permanecerán hasta el día 15.

La gastronomía regional también tendrá un protagonismo especial. Platos emblemáticos como el arroz con pato, el cabrito, los ceviches y otras especialidades de la cocina norteña serán parte de la oferta que permitirá mostrar la riqueza culinaria lambayecana ante visitantes de diferentes partes del mundo.

Solicitan información de vías de acceso

Respecto al abastecimiento de alimentos, sostuvo que, por el momento, los mercados y restaurantes mantienen una provisión normal de productos; pero se espera un incremento de la demanda conforme se acerquen las fechas centrales de la visita.

Una de las principales preocupaciones del sector empresarial es la falta de información definitiva sobre las calles que serán restringidas o convertidas en vías peatonales en el centro de Chiclayo.

En ese sentido, solicitó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo comunicar oportunamente las medidas de circulación vehicular, los accesos y las facilidades logísticas que se brindarán a los hoteles y restaurantes, a fin de garantizar la atención de los visitantes.