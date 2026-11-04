Uno de los momentos más esperados por los fieles será la Santa Misa que el pontífice celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde se prevé congregar a más de 1.2 millones de personas. ¿Cómo obtener una entrada para participar en esta histórica celebración?

En conferencia de prensa, la Comisión Central de la visita del Papa a Lima informó que las entradas serán 100% gratuitas, nominativas e intransferibles y que el proceso de inscripción se realizará a través de la plataforma Ticketmaster.

Monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima, detalló que las entradas digitales estarán disponibles para el público en general los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Durante esas fechas, los interesados podrán realizar el registro para asistir a la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, señala un artículo de Andina.

Asimismo, recalcó que está terminantemente prohibida la venta, comercialización o transferencia de las entradas. Cualquier intento de venta indebida podrá ser denunciado mediante los canales oficiales del Arzobispado de Lima.

El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar #Uruguay, #Argentina y #Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría. #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 4, 2026

¿Cómo obtener una entrada para la misa en Las Palmas?

A continuación, te presentamos los pasos que debes seguir para registrarte y asegurar tu participación en esta celebración religiosa.

Primero. Deberás crearte una cuenta en Ticketmaster. Los usuarios tendrán que ingresar a dicha plataforma, dirigirse a la opción Ingresar / Registrarse, completar sus datos personales, aceptar los términos y condiciones, y confirmar su cuenta.

Segundo. Tienes que buscar el evento. Con la sesión iniciada, ubicar el evento oficial “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas” o ingresar desde los enlaces directos provistos por la organización.

Tercero. Selecciona la categoría Público General. Cada persona podrá solicitar hasta un máximo de 8 entradas en total (la propia y hasta 7 acompañantes).

Cuarto. Elige el bloque de ubicación con disponibilidad en el mapa. Al solicitar varias entradas en una sola operación, todas quedarán asignadas al mismo bloque. El sistema asignará automáticamente la puerta de acceso y el horario de ingreso.

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Quinto. Deberás ingresar con exactitud los nombres, apellidos y número de documento de identidad de cada asistente (DNI para ciudadanos peruanos; pasaporte o carné de extranjería para extranjeros).

Sexto. Tras verificar los datos, confirma la operación. La entrada digital (con código QR) quedará guardado en la cuenta de Ticketmaster y podrá presentarse de manera impresa o desde el teléfono móvil.

Ten en cuenta que la Santa Misa comenzará a las 10:30 a. m. del lunes 16 de noviembre.

Papa León XIV

¿Cómo será el control de ingreso?

Cada asistente deberá ingresar por la puerta y en el horario señalados en su entrada digital. Para el control en puerta, será obligatorio mostrar el boleto con código QR (impreso o digital) acompañado del documento de identidad físico registrado. También es posible inscribirse con pasaporte o carné de extranjería. Si un grupo solicitó entradas juntas, no es indispensable que lleguen al mismo tiempo, siempre que cada uno porte su boleto y documento.

¿Ingreso para las personas con discapacidad?

Las personas con discapacidad o movilidad reducida contarán con una zona habilitada y acceso diferenciado por la Puerta N.º 2. Podrán acudir con un acompañante (ambos deben tener su entrada) y contarán con asistencia del personal de voluntariado.

¿Cuántas entradas puedo solicitar?

Cada persona puede solicitar hasta ocho entradas en total: la tuya y hasta siete adicionales, registrando el nombre completo y documento de identidad de cada asistente. Recuerda que cada entrada es intransferible.

¿Los niños también necesitan tener su entrada?

Los menores de edad deberán contar con su propia entrada y documento, y acudir en compañía de sus padres o tutores. Se autorizará el ingreso de coches de bebé para menores de hasta 5 años.

Papa León XIV

¿Puedo elegir mi puerta de ingreso?

No. Al momento de adquirir tus entradas, el sistema te permite seleccionar el bloque de ubicación. Según ello, el sistema te asignará automáticamente una puerta y horario de ingreso.

¿Puedo seleccionar diferentes bloques al solicitar varias entradas?

No. En caso de solicitar varias entradas en una misma operación, todas corresponderán al bloque que hayas seleccionado.

¿Qué debo presentar al ingresar?

Tu entrada digital o impresa con código QR y tu DNI físico. Si eres extranjero, presenta el documento de identidad registrado.

¿Está permitido ingresar con sillas plegables?

Sí, pero únicamente para adultos mayores o personas que las necesiten por motivos de salud. Las sillas deben ser pequeñas, ligeras y plegables, y no deben obstaculizar las zonas de circulación ni las rutas de evacuación.

¿Habrá atención médica?

Sí. Se contará con puntos de atención médica y ambulancias dentro del recinto. Si necesita ayuda, comunícalo al personal de organización o seguridad para recibir asistencia.

¿Habrá servicios higiénicos y puntos de hidratación?

Sí. Se contará con servicios higiénicos y puntos de hidratación. El personal de organización podrá orientarte para encontrar los más cercanos.

Por último, monseñor Guillermo Elías destacó la alegría del papa León XIV por regresar al Perú y pidió a los fieles vivir con entusiasmo y esperanza la próxima visita del pontífice, quien recorrerá cuatro puntos del país.

“Lo primero es la alegría de que hoy el Vaticano confirmó su buen estado de salud y de su favorable condición clínica, y en labios del papa, él manifiesta su inmensa alegría por estar en este continente, pero también en nuestro país”, señaló a Andina.

El obispo auxiliar de Lima también resaltó que esta será una de las visitas pontificias más extensas al Perú, lo que permitirá al Santo Padre reencontrarse con el país donde compartió parte de su vida y transmitir un mensaje desde las distintas realidades nacionales.