La comuna de Jesús María detalló que estas zonas permanecerán restringidas hasta el 16 de noviembre. ¿Cuáles? (Foto: Juan Pablo León Almenara/El Comercio)
La comuna de Jesús María detalló que estas zonas permanecerán restringidas hasta el 16 de noviembre. ¿Cuáles? (Foto: Juan Pablo León Almenara/El Comercio)
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Redacción Gestión
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La Municipalidad de Jesús María anunció el cierre temporal de varios espacios públicos del distrito como parte de los preparativos para las actividades del papa León XIV.

La comuna informó que la medida fue adoptada a solicitud del Arzobispado de Lima y permitirá el armado de estrados y otras instalaciones.

Añadió que las restricciones también buscan reforzar la seguridad y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades previstas.

¿Qué espacios de Jesús María estarán cerrados?

De acuerdo con la información difundida por la municipalidad, los cierres alcanzarán los siguientes puntos:

  • Monumento de la Paz
  • Parque de la Paloma
  • Parque de la Dignidad del Pensionista
  • Berma central de la avenida Salaverry, frente a la Nunciatura Apostólica

La comuna detalló que estas zonas permanecerán restringidas hasta el 16 de noviembre, por lo que pidió a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante los próximos días.

Fuente: Municipalidad de Jesús María
Fuente: Municipalidad de Jesús María

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