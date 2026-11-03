La Municipalidad de Jesús María anunció el cierre temporal de varios espacios públicos del distrito como parte de los preparativos para las actividades del papa León XIV.

La comuna informó que la medida fue adoptada a solicitud del Arzobispado de Lima y permitirá el armado de estrados y otras instalaciones.

Añadió que las restricciones también buscan reforzar la seguridad y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades previstas.

¿Qué espacios de Jesús María estarán cerrados?

De acuerdo con la información difundida por la municipalidad, los cierres alcanzarán los siguientes puntos:

Monumento de la Paz

Parque de la Paloma

Parque de la Dignidad del Pensionista

Berma central de la avenida Salaverry, frente a la Nunciatura Apostólica

La comuna detalló que estas zonas permanecerán restringidas hasta el 16 de noviembre, por lo que pidió a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante los próximos días.